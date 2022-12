Dans notre rubrique Throwback du jour, on fait le rétro de l’année sur les mois de mars, avril et mai. L’actualité de ces trois mois est dominée par l’équipe nationale de football notamment la qualification à la coupe du monde 2022. MARS: Sénégal v Egypte tient encore le monde en haleine

Il faut dire que l’euphorie de la CAN et du premier sacre du Sénégal s’est prolongée jusqu’au mois de mars passé. Les Lions, fraîchement sacrés Champions d’Afrique 2022, ont encore rencontré les Pharaons déchus. Une double rencontre inoubliable pour les spectateurs au Caire et à Diamniadio. Le 25 mars passé est une date inoubliable pour Sadio Mané et ses coéquipiers qui ont vécu toutes les souffrances possibles au Stade International du Caire. Entre les insultes à l’entrée de l’infrastructure, les huées et sifflets lors de l’hymne national du Sénégal et les lasers durant tout le match, les Lions ont perdu la manche aller (0-1). Quatre jours plus tard, le sélectionneur Aliou Cissé a lancé un appel pour le « Talatay Diamniadio » et les supporters sénégalais ont répondu présent au Stade Abdoulaye-Wade à guichets fermés. Œil pour œil, dent pour dent, laser pour laser aussi, les Lions douchent encore les Pharaons aux tirs au but et filent pour la deuxième fois consécutive à la Coupe du Monde. La suite, on l’a connaît ! L’Égypte a porté plainte contre le Sénégal, la FIFA a condamné le pays de la Téraga a payer 170000 euros en plus d’un match à huis clos lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Le mois de Mars aussi a été marqué par les 7 ans d’Aliou Cissé à la tête de l’Equipe Nationale du Sénégal. Il a été nommé le 5 mars 2015 et à ce jour en 2022, il bouclait 7 saisons durant lesquelles il a joué 74 matchs et en a gagné 47. Son équipe a inscrit 114 buts contre 36 encaissés. Sa plus grosse performance reste le trophée continental décroché le 6 février dernier, au Cameroun, lors de la 33e édition de la CAN.

Il faut dire que depuis la fin de la CAN, l’actualité était aussi marquée par le mercato de Sadio Mané. Alors qu’il disputait son 250e match avec Liverpool le 3 mars, l’attaquant était sur le départ. C’était encore plus sérieux avec l’élimination de Salah à la Coupe du Monde meme si Jurgen Klopp qui venait de prolonger souhaitait ne perdre aucun de ses cadres. Le divorce était en procédure entre l’attaquant et les Reds.

En mars, se sont tenus à Dakar pour la première fois les matchs de la Basketball Africa League (BAL). Il s’agit des matchs de la Conference du Sahara (phase des poules). Le Dakar Université Club s’est arrêté au premier tour pour sa première participation et cela à domicile. Au Dakar Arena, la BAL a tiré un bilan satisfaisant dans l’organisation des matchs de cette nouvelle ligue dirigée par Amadou Gallo Fall.

AVRIL : les sélections nationales fixées sur leur sort !

C’est en avril que les Lions de la Téranga ont connu leurs adversaires pour la Coupe du Monde 2022. Le tirage au sort a eu lieu le 1er avril passé. Et à l’époque, on se souvient encore de l’espoir des Sénégalais pour aller loin dans cette 22e édition. Les pronostics n’ont pas été faux. Les Pays-Bas étaient l’adversaire redoutable, l’Equateur aussi, le Qatar était prenable. Par contre, personne n’a vu l’Angleterre venir ni d’ailleurs la défaite d’entrée !

Tout comme les Lions, les Lionnes aussi ont découvert leurs adversaires pour la CAN Féminine Maroc 2022. Le 29 avril à Rabat, les coéquipières de Safietou Sagna ont noté le Maroc, le Burkina Faso et l’Ouganda sur leurs petits papiers. Logées dans le groupe A, les Lionnes ont marqué leurs empreintes dans cette compétition qui a marqué l’agenda sportif 2022 du Sénégal.

MAI : on n’oubliera pas ces polémiques !

C’est au début de ce mois que le Sénégal a bouclé sa participation aux Jeux Olympiques des Sourds. Champion d’Afrique, le Sénégal termine à la 5e place du classement général des Jeux Olympiques des Sourds qui a pris fin ce dimanche au Brésil. 20 pays ont pris part à la compétition, catégorie football. Éliminés en quart de finale, les Lions qui faisaient partie du Top 8 ont disputé deux matchs de classement. Le Sénégal est ainsi qualifié pour la 4e édition de la coupe du monde des sourds en mai 2023 au Corée du Sud.

Il faut dire que le mois de Mai a été le plus mouvementé en terme d’actualités qui ont suscité des polémiques. Commençons avec l’affaire Gana Gueye et les attaques de la communauté LGBT. Samedi 14 mai, se déroulait la 37e journée du championnat de Ligue 1, journée dédiée à la lutte contre l’homophobie. Pour s’associer à cette lutte, tous les joueurs des 20 équipes arboraient un maillot floqué de l’arc-en-ciel des fiertés LGBT, en marque de soutien. Tous, sauf Idrissa Gana Gueye, milieu de terrain sénégalais au Paris-Saint-Germain, alors que son club jouait contre Montpellier. Une absence qui a suscité une vive polémique en France et au Sénégal. Des autorités françaises ont même demandé au PSG de sanctionner le joueur. Quatre mois plus tard, Gana Gueye a quitté la France pour retourner en Angleterre.

Autre affaire qui a encore lié la France et le Sénégal, c’est l’affaire Boubacar Kamara. Très attendu dans l’Equipe Nationale du Sénégal, il a finalement été retenu par Deschamps. Une surprise générale alors qu’il était annoncé des discussions entre Aliou Cissé et l’entourage du joueur. Que nenni. Il ne fera pas partie du groupe retenu pour les éliminatoires de la CAN 2024 Sénégal v Bénin et v Rwanda. Ni ces matchs ni jamais d’ailleurs. N’est-ce pas?

C’est aussi au mois de Mai que Puma a encore mis de l’huile sur le feu (on rigole) en présentant les nouveaux maillots du Sénégal. Notamment la date du 31 mai (victoire historique du Sénégal face à la France) pour expliquer l’inspiration du maillot blanc : un design de la génération 2002 !

Et pour boucler, c’est le mois retenu pour démarrer le Trophy Tour. Une tournée nationale de la Coupe d’Afrique remportée qui a rendu visite aux populations des 14 régions du Sénégal. Un moment de communion qui a fait beaucoup de bien au football sénégalais notamment au programme « Manko Wutti Ndamli ».

