Ce mercredi après-midi pour le compte de la 16e journée de Ligue 1, l’AS Monaco d’Ismail Jakobs se déplaçait du côté de l’AJ Auxerre de Mbaye Niang. L’ASM a arraché la victoire en fin de rencontre (3-2).

Après une très belle préparation lors de la pause Coupe du Monde, l’AS Monaco avait à cœur d’enchaîner pour le retour de la Ligue 1. Les Monégasques, qui restaient sur une défaite devant l’Olympique de Marseille avant la trêve, ont difficilement réussi leur mission au Stade de l’Abbé Deschamps en s’imposant à l’arrachée face à l’AJ Auxerre.

Pourtant, tout était mal parti pour l’ASM. Dépassé dans l’envie, les hommes de Philippe Clement ont logiquement concédé l’ouverture du score après une demi-heure de jeu. Et c’est l’attaquant international sénégalais, Mbaye Niang, auteur de son troisième but de la saison en Championnat, qui transforme parfaitement un penalty. Mais juste avant la pause, Monaco est revenu à la marque. C’est Wissam Ben Yedder qui réplique Mbaye Niang en marquant sur penalty (1-1, 45e+3).

La seconde période sera beaucoup plus animée et disputée que la première. Dominateur, l’ASM va prendre l’avantage à la 58e minute grâce à une magnifique finition de la pépite Eliesse Ben Seghir. Mais les Auxerrois ont insisté et égalé la marque à la 68e sur un contre son camp de Youssouf Fofana. On se dirigeait tout doucement vers un match nul, puis apparaissait encore Ben Seghir qui, trouvé côté gauche par Ismail Jakobs, scelle la victoire pour Monaco sur un superbe but à la 85e.

Avec cette victoire, l’ASM remonte provisoirement à la 5e place tandis que l’AJ Auxerre reste toujours relégable.

𝗙𝗶𝗻 𝗱𝘂 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵 😍🔚 Un doublé du jeune Eliesse Ben Seghir pour sa première en @Ligue1UberEats et l'AS Monaco repart avec les 3 points d'Auxerre !!! 2⃣-3⃣ #AJAASM pic.twitter.com/GhRqUF2gcE — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) December 28, 2022

wiwsport.com