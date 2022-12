Le SCO Angers a perdu 1-0 ce mercredi contre Ajaccio en championnat en marge de la 16e journée de Ligue 1.

Angers est au plus mal et la pause durant le mondial n’a clairement pas permis à l’équipe de se refaire une santé. Lanterne rouge et dernier du classement avant la trêve pour la coupe du monde, le SCO a encore perdu ce mercredi pour le compte de la 16e journée de Ligue 1. C’était face à Ajaccio sur la plus petite des marges grâce à un but marqué sur penalty par l’algérien Y. Belaili juste avant la pause.

Ayant démarré sur le banc, Sada Thioub est entré en seconde période et a joué une vingtaine de minutes dans cette rencontre qui s’est fini sur le score de 1-0 en faveur de l’Ajaccio. Le SCO est dernier de la Ligue 1 avec huit points au compteur à cinq points de la place de première non relégable.

