Le Stade Brestois de Noah Fadiga a chuté à domicile face à l’olympique Lyonnais (2-4) ce mercredi en marge de la 16e journée de Ligue 1.

Dans une rencontre prolifique au stade Francis – Le Blé pour la reprise de la Ligue 1, Brest et Lyon ont ravi les supporters venus assister à ce match de la 16e journée du championnat de ligue 1. Cependant le stade s’est vite éteint quand Maxence Caqueret a ouvert le score à la 21e minute. Et même s’il y’aura un semblant de réponse quelques minutes plus tard avec le but égalisateur de Mathias Pereira Lage, Rayan Cherki va remettre l’OL devant grâce à un sublime but du pied gauche (1-2) à la 32e minute. Trés en jambes ce soir, les hommes de Laurent Blanc vont appuyer sur l’accélérateur face à des brestois complètement dépassés.

A la 37e minute, c’est le capitaine des Gones Alexandre Lacazette qui va tuer à cet instant là tout suspense en marquant le troisième but sur pénalty tiré avec élégance. Au retour des vestiaires (49e), Tetê va donner une avance confortable de trois buts à l’OL en reprenant un centre de Karl Toko Ekambi (1-4).

En difficulté dans cette rencontre, Noah Fadiga va céder sa place à la 75e minute de jeu après la réduction du score de Brest signé Steve Mounié. L’équipe hôte perd ainsi logiquement le match et pointe à la 17e place du classement.

Wiwsport.com