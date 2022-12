Capitaine de l’équipe nationale locale du Sénégal, Moutarou Baldé va tenter de conduire les Lions Locaux vers le succès au prochain championnat d’Afrique des nations (CHAN) en Algérie. L’expérimenté joueur de Teungueth FC a dévoilé leur objectif lors de cette 7e édition qui marquera le retour du Sénégal dans cette compétition 12 ans après sa dernière participation. Le latéral droit de 29 ans qui vise le « Graal » n’a pas manqué de revenir sur ses deux matchs amicaux récemment joués en Algérie et au Maroc.

Comment jugez-vous votre première sortie amicale contre l’Algérie ?

On a fait deux matchs amicaux contre l’Algérie et face au Maroc. Notre premier duel contre les Algériens est soldé sur un nul (2-2) que je qualifie de bon résultat. En revanche, j’ai moins apprécié les buts qu’on a encaissés. On se faisait rejoindre à chaque fois qu’on menait au score. Mais c’est le football, ce sont des erreurs qui vont nous permettre de grandir. On va les corriger et surtout les éviter en compétition officielle. Ce sont des erreurs qu’il ne faut pas refaire contre la Côte d’Ivoire ou face au Congo. Nous savons tous que ce n’est pas normal de subir une égalisation à deux reprises dans un match.

Et contre le Maroc où vous avez perdu ?

Nous avons disputé un match très correct contre le Maroc. Il n’était pas diffusé, c’était à huis clos mais si les Sénégalais l’avaient regardé, ils diraient certainement qu’on a bien joué. Certes on a commis quelques erreurs et même le but qu’on a encaissé ne devrait pas être validé, mais c’était prévisible face à un adversaire comme le Maroc et qui jouait à domicile. Cela nous arrive souvent contre les équipes maghrébines. Ce n’est pas évident surtout à domicile et être coaché par des arbitres de maison. C’était la même chose contre Algérie, on recevait des cartons pas mérités du tout. Mais bon, comme je l’ai dit tantôt, on va apprendre de nos erreurs pour avancer. À la fin de la rencontre nous nous sommes parlé en interne. Ce qui va rester en interne bien sûr (rires). C’était une bonne opportunité pour les plus jeunes qui n’avaient pas l’opportunité de voyager jusqu’ici. On ne va pas s’arrêter ici, le travail va continuer.

Quel bilan tirez-vous de vos deux matchs amicaux disputés ?

C’est un bilan positif je trouve. Nous avons fait de très bonnes prestations. Je trouve le contenu très intéressant. Certes, nous voulions remporter les deux matchs mais cela ne s’est pas passé comme prévu. Nous avons enregistré une défaite (1-0) et un match nul (2-2). Mais je pense que l’objectif était de s’acclimater, de préparer le Chan et je pense que nous avons énormément appris. Sur le plan mental, l’équipe a montré de très bonnes choses.

Vous avez beaucoup voyagé pour mieux vous préparer, est-ce que ce sera la valeur ajoutée de cette équipe par rapport aux autres équipes nationales sénégalaises ?

Il faut oser le dire, cette année, nous avons fait une bonne préparation. Ce qui nous a permis d’ailleurs de décrocher cette qualification qui nous fuyait depuis très longtemps. Je peux dire que cette manière dont nous nous sommes préparés, n’existait auparavant. Nous avons joué un tournoi en Turquie, en Afrique du Sud. On était en Algérie au Maroc aussi, je pense que c’est une bonne chose. Ces déplacements nous permettent de nous mesurer aux autres. Ce qui nous permet de faire sortir nos lacunes et de les corriger. Surtout les nouveaux qui n’ont pas eu la chance de sortir du pays pour disputer des matchs internationaux. C’est une très bonne chose pour eux, qui vont découvrir le haut niveau. Maintenant on va continuer notre préparation avant de rallier l’Algérie.

Tu seras certainement parmi les joueurs les plus expérimentés de cette sélection, comment endosser ce statut ?

C’est vrai, je suis l’un des joueurs les plus expérimentés. J’ai eu plusieurs sélections en équipe nationale locale et d’autres avec l’équipe A donc je peux dire que j’ai pu acquérir de l’expérience grâce à mes sélections. Maintenant je vais essayer de transmettre ça à mes coéquipiers, ce sera mon rôle. Il y aura certainement des joueurs qui en auront besoin parce qu’ils vont découvrir les matchs amicaux. Je me dois de montrer le bon exemple en tant que joueur expérimenté et capitaine en même temps. Nous avons une équipe très jeune qui aura besoin de ça.

Vous partagez votre groupe avec la Côte d’Ivoire, la RD Congo et l’Ouganda, quelles seront les chances du Sénégal ?

Il faut le dire, nous ne sommes pas dans un groupe facile. La Côte d’Ivoire, la RD Congo et même l’Ouganda sont de gros morceaux. C’est un groupe relevé. Mais quand même ce sera dur également pour les équipes. Ce ne sera pas facile pour personne. Nous y allons avec détermination et engagement. Nous allons nous battre pour sortir de cette poule et faire un bon parcours. On ne sera pas en Algérie pour faire de la visite, non, nous sommes ambitieux, nous voulons remporter le trophée du CHAN. Mais, nous allons prendre match après match.

Votre premier match sera contre la Côte d’Ivoire, un adversaire très coriace, n’est ce pas c’est une rencontre à ne pas perdre ?

Tous les matchs sont importants, les deux premiers encore plus. Il faut bien les négocier pour bien entrer dans la compétition. Et nous allons nous battre, tout donner pour remporter nos deux premières sorties et contre la Côte d’Ivoire et celle contre l’Ouganda. Nous voulons assurer la qualification avant même de disputer notre troisième et dernier match de poules contre la République Démocratique du Congo.

Quel est l’objectif personnel de Moutarou Baldé dans cette compétition ?

Ce sera de remporter la septième édition du championnat d’Afrique des nations en Algérie. Oui, j’aimerais revenir au Sénégal avec le trophée, c’est mon objectif personnel et l’objectif du groupe. J’espère qu’on va y arriver InchaAllah.