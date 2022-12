L’odyssée vécue par les Lions du basket, en juin dernier, sur le chemin du Caire, pour les besoins des éliminatoires du Mondial 2023, hante toujours l’esprit des Fédéraux. Et pour parer à toute mauvaise surprise, le président de la Fsbb, Me Babacar Ndiaye, dit avoir anticipé par rapport à la procédure de demande de visas d’entrée en Egypte.

DEMARRAGE DE LA SAISON

«Le démarrage de la saison est fixé au samedi 14 janvier 2023. Je pense qu’on aura suffisamment de temps de terminer en juillet, même s’il y a des suspensions en cours de route pour la fenêtre du Caire avec la dernière journée des éliminatoires du Mondial et pour la Basketball Africa League. Si on démarre le 14 janvier, on sera dans les délais. Maintenant, on constate qu’il n’y a pas encore de rush au niveau du secrétariat de la Fédération pour les formalités de démarrage de la saison avec la ré-affiliation, les engagements. Donc, j’invite les clubs à se présenter pour nous permettre de démarrer effectivement le 14 janvier… Sur le plan national, le basket se présente bien parce que les compétitions se sont jouées aussi bien chez les filles que chez les garçons. Nous avons également instauré un championnat de masse pour permettre au basket de se populariser et de se jouer dans tous les départements du Sénégal. C’est une période transitoire qui va prendre maximum un à deux ans.

Cela nous permettra d’avoir une deuxième division. Mais je pense qu’au delà de la création d’une deuxième division, il nous faut voir comment avoir un championnat d’élite attractif qui va peut-être regrouper huit équipes, aussi bien chez les filles que chez les garçons. On pourrait avoir aussi huit autres équipes pour ce qu’on va appeler championnat d’élite numéro 2. Tant qu’on n’aura pas de grandes équipes qui se rencontrent, le niveau ne va pas s’améliorer pour permettre au public d’assister à de bons matchs. Aujourd’hui, le basket se joue partout. Maintenant, c’est une œuvre humaine qui a besoin d’être améliorée.»

BILAN AU NIVEAU INTERNATIONAL

«Sur le plan international, nos avons de très bons résultats. J’ai constaté que les grandes premières du basket sénégalais sur le plan mondial ont été réalisées avec cette fédération : une qualification en quart de finale d’une Coupe du monde avec les U19. Dans cette équipe des U19, on a deux joueurs qui sont en Nba, Khalifa Diop qui a été drafté et Ibou Dianko Badji qui a été recruté tout récemment. C’est énorme parce qu’atteindre la Nba, ce n’est pas donné à n’importe quel joueur. Nous cherchons à nous qualifier pour la troisième fois consécutive à une Coupe du monde. C’est également quelque chose d’important. Et lors des deux derniers Afrobasket, nous avons terminé à la troisième place, avec la médaille de bronze. On a une équipe de niveau africain et qui titille le niveau mondial. J’ai fait quatre Afrobasket avec les filles et joué trois finales dont une remportée. Une médaille d’or, deux en argent et on a été classé à la quatrième place lorsqu’on a décidé de rajeunir. C’est un bilan élogieux. Il y a un travail considérable qui a été fait par cette Fédération. Nous projetons de faire mieux.»

PERSPECTIVES

«Nous avons la fenêtre du Caire avec les éliminatoires de la Coupe du monde 2023, l’Afrobasket féminin qui va avoir lieu à Kigali au Rwanda. Nous sommes en train de nous préparer en interne pour la fenêtre du Caire qui est très importante. Le Sénégal a besoin de bons résultats pour pouvoir se qualifier. L’en­traîneur est en train de ratisser large pour dégager une liste. Mais comme vous le savez, quand il y a une fenêtre en pleine saison, cela dure 10 jours. Du coup, les joueurs doivent quitter leurs clubs le lundi pour revenir l’autre lundi. On est en train de voir les modalités pour rejoindre Le Caire. Aujourd’­hui, ce qui est possible, c’est que les joueurs rejoignent directement Le Caire parce qu’il sera difficile de venir jusqu’à Dakar pour ensuite rallier Le Caire. Nous travaillons là dessus pour que les autorités égyptiennes puissent nous délivrer le visa à l’entrée… Il faut dire qu’on a pris les devants pour ne pas revivre les mêmes problèmes que la dernière fois. J’ai parlé avec le Secrétaire général, la semaine dernière, pour adresser une correspondance à la Fiba pour leur dire que le Sénégal viendra en deux groupes. Nous allons également informer le ministre des Sports et la ministre des Affaires étrangères de nous aider pour la délivrance des visas. Mais je crois que la Fiba fera le nécessaire pour qu’on puisse regagner Le Caire sans aucune difficulté. Pour ce qui est des filles, je n’ai pas encore discuté avec l’entraîneur national sur le projet.»

lequotidien