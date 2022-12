Le CHAN 2023, qui démarre le 13 janvier prochain en Algérie, comptera, en plus de l’Equipe Nationale locale du Sénégal, trois arbitres sénégalais.

Alors que la septième édition du Championnat d’Afrique des Nations de football démarre dans deux semaines pratiquement, soit le 13 janvier prochain, en Algérie, la Confédération Africaine de Football (CAF) a dévoilé le nom des différents arbitres pour diriger les rencontres. Trois Sénégalais ont été retenus pour officier dans la compétition.

Il s’agit de Daouda Gueye, Nouha Bangoura et Issa Sy. Cependant, le rôle des trois est bien diversifié. En effet, le premier officiera en tant qu’arbitre principal tandis que le second aura le rôle d’assistant et le troisième sera auprès de la VAR.

List of selected REFEREES for the upcoming 2022 CHAN tournament in Algeria 🇩🇿 as released by @CAF_Online today. #CHAN2022 pic.twitter.com/5hrxIf65Kz — Nuhu Adams (@NuhuAdams_) December 28, 2022

wiwsport.com