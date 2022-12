Les relations diplomatiques assez tendues entre le Maroc et l’Algérie pourraient nuire à la bonne tenue du championnat d’Afrique des nations qui aura lieu du 13 janvier au 4 février 2023. En effet, le tenant du titre menace de boycotter cette compétition si sa délégation ne se rend pas à Constantine par un vol direct de Rabat à bord d’un avion de Royal Air Maroc (RAM).

Ça part dans tous les sens. Après l’Ouganda, puis le Cameroun, le Maroc à son tour, n’exclut pas de renoncer à sa participation au prochain championnat d’Afrique des nations. Et pour cause, la fermeture des frontières entre les deux pays et les difficultés de déplacement des Lions de l’Atlas. Face à cette situation, le Comité directeur de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a décidé à « l’unanimité de ne pas participer à l’édition 2023 » qui regroupement 18 nations et se jouera du 13 janvier au 4 février 2023, si le déplacement de son équipe n’est pas assuré via un vol spécial de la Royale Air Maroc (RAM), « transporteur officiel, depuis Rabat vers Constantine, ville hôte des matchs du Maroc. » Elle demande au pays hôte, l’Algérie « le respect des clauses du cahier des charges des compétitions africaines » .

« La FRMF avait demandé le déplacement de la sélection marocaine via un vol spécial de la Royale Air Maroc, transporteur officiel, depuis Rabat vers Constantine ville hôte des matchs du onze national. Dans le cas du non-respect de ce point, le comité directeur de la FRMF a décidé à l’unanimité de ne pas participer à cette édition », indique un communiqué de la FRMF, décision prise lors d’une réunion du comité directeur de la FRMF. Pour rappel, depuis septembre 2021, l’Algérie a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc qu’elle accuse et a donc élargi la fermeture de son espace aérien à toutes les compagnies marocaines.

wiwsport.com