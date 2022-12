La 2ème journée du tournoi féminin de montée en D1, jouée lundi au stadium Lat Dior et au terrain CAT de Thiès, a été marquée par les qualifications en quarts de la finale d’avenir de Fass, de Larry Diouf, Diamaguene et de l’UCAD.

Dans la poule A, Avenir de Fass est en tête après sa deuxième victoire acquise devant ASUC de Ziguinchor (54-49). Malgré sa défaite devant SEED (47-50), SIBAC occupe la 2ème place devant les académiciennes avant le choc ce mardi contre le leader Avenir de Fass. Les Rufisquoises de Saltigué, qui s’étaient inclinées devant Larry Diouf, se sont réveillées en dominant (70-35) la Renaissance de Tamba, qui occupe la dernière place de la poule B, où Larry Diouf se détache avec un deuxième succès (49-41) face à Don Bosco, qui ira à l’assaut de Saltigué pour le match de la qualif.

Battues d’entrée par l’UCAD, qui a obtenu sa seconde victoire (50-31) devant Louga BC, les étudiantes de l’US EPT ont réagi pour se positionner à la deuxième place dans la poule C en pulvérisant (94-33) l’équipe de Sédhiou, La deuxième place de cette poule se jouera certainement entre Louga BC et US EPT.

Dans un match âprement disputé, Entente Kolda BC s’est rachetée (68-67) face à Kaolack BC après les prolongations. Dans l’autre rencontre de ce groupe D, ASC Diamaguene a confirmé sa suprématie en domptant (72-61) Pikine BC qui va tenter de battre Kaolack BC déjà éliminé pour le deuxième ticket qualificatif en quarts.

Avec Stades