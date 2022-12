Pour vulgariser la nouvelle discipline, l’Association sportive de Padel au Sénégal (ASPS) avait organisé un tournoi regroupant 100 joueurs (hommes et femmes). Les demi-finales et finales ont été disputées mercredi à l’Olympique club de Dakar.

Deux catégories étaient en lice chez les hommes. L’une des classes dénommée la petite catégorie B (P50) est consacrée aux joueurs de niveaux intermédiaires. Cette finale a été remportée par la paire composée de Camil Jaber et Rayan Ghozael (2 sets à zéro) devant Moussa Ezzedine et Jamal Ezzedine. La catégorie reine (P250), de son côté, concerne les meilleurs joueurs. Le duo Maher Hachem-Wael Ezzedine a dicté sa loi en gagnant la finale devant la paire composée d’Òmar Ka et Hamoudé El Hadi, sur le score de 2 sets à zéro.

Chez les dames, l’unique épreuve a été remportée par la paire Gwendoline Laurent Daw – Karine Ghozayel. Elles ont battu en finale (2 sets à zéro) celle constituée par Naïssa Ndiaye et Loann Jovasevic.

Les vainqueurs ont eu droit à des raquettes et des paires de chaussures en guise de récompenses. Les matchs se sont joués en présence d’un nombreux public et dans une bonne ambiance. La discipline de Padel existe au Sénégal depuis 2015. Il y a six clubs : 2 à Dakar et 4 à Mbour.

