Après Boy Niang 2, c’était au tour de Balla Gaye 2 de faire son Open Press ce mercredi à Guédiawaye dans un stade Amadou Barry pris d’assaut par les supporters du Lion de Guédiawaye.

L’Arène sénégalaise est en pleine ébullition à moins de cinq jours du combat entre Balla Gaye 2 et Boy Niang prévu le 1er janvier 2023. Ficelé par Gaston Productions, la promotion du derby entre Guédiawaye et Pikine est dans la dernière ligne droite avec les traditionnels Open Press des deux lutteurs. Après Boy Niang 2 qui a communié avec ses supporters ce lundi dans son fief à Pikine, c’était au tour de son adversaire Balla Gaye 2 de mettre l’eau à la bouche à ses supporters ce mardi au stade Amadou Barry.

Accompagné par son frère « Sa Thiès » , par le rappeur Ngaaka Blin D, mais aussi par les lutteurs de son écurie vêtus des maillots du club de Guédiawaye FC sans doute pour répondre aux lutteurs de Pikine qui la veille avaient arboré des maillots de l’AS Pikine, le Lion de Guédiawaye a esquissé des pas de danses dans une ambiance rythmée par son nouveau « Bakk » concocté par son tambour major Adama Ngom. Puis, l’ancien Roi des Arènes apparu très mystique cet après midi a répondu aux questions des journalistes en vue du combat après une séance de boxe intense avec son coach.

« Je remercie tous ceux qui sont ici en commençant par les lutteurs de mon écurie. Tout Guédiawaye est là aujourd’hui, mon frère Boucher, Sa Thiés, Adama Ngom, le Guédiawaye FC , Ngaaka Blin D et toutes les ASC présentes ici » a déclaré Balla Gaye 2 avant de s’adresser à son adversaire au soir du 1er janvier.

« Il a dit hier qu’il est prêt à laisser sa vie dans ce combat. On est pas là pour perdre la vie. La lutte est un sport et on a pas besoin de ces déclarations. Mais une chose est sûre, s’il se bagarre avec moi , je le cognerai et s’il lutte je vais le terrasser. Personnellement ce que jeux veux , c’est le corriger avant de le terrasser » a rugit le Lion de Guédiawaye.

Le tombeur de Yékini d’ajouter que c’est lui qui a préféré tendre la main à Boy Niang car la logique n’accepterait pas ce combat entre deux lutteurs « aux palmarès opposés ». « Je lui ai donné la chance de me croiser. On a vraiment pas le même palmarès. Il est sur une série de deux défaites consécutives donc il faut qu’il apprenne à dire de bonnes choses sur moi. Je ne lui demande pas de me respecter pour le moment . Mais le jour du combat il me respectera. Il n’a jamais osé se bagarrer avec qui que ce soit dans l’arène et depuis l’annonce du combat il ne cesse de se contredire. Tantôt il dit qu’il va me battre en 1 mn tantôt il dit qu’on va lutter plus de 15mn. Je lui dis une chose : je l’attendrai et s’il ne vient pas , je viendrai le cherche et le terrasser » a averti Balla Gaye 2.

Pour finir, le lutteur de Guédiawaye ne s’est pas retenu de tancer son adversaire et de rappeler à qui veut l’entendre qu’il est « le plus fort des lutteurs ». « On n’a pas le même niveau. Je vais le terrasser et rendre visite à sa mère que j’aime bien. Les gens ne doivent pas oublier ce que j’ai fais dans la lutte. Je suis le plus fort des lutteurs. C’est moi Balla Gaye 2 (..) Rappelez vous de ce que je vous avais dit. Aucun lutteur ne me manquera de respect dans le futur. Plus jamais « a confié Balla Gaye 2 sous les cris de ses supporters.

Wiwsport.com