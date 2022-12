Les partisans d’un remplacement immédiat d’Aliou Cissé sur le banc des Lions peuvent déchanter. En effet, ce n’est pas devant la veille que le technicien aux dreadlocks quittera la Tanière. Son patron, Me Augustin Senghor, président de la FSF, a déclaré que le sélectionneur national sera encore en poste lors de la prochaine CAN.

Comme plusieurs de ses pairs ayant conduit leurs sélections nationales respectives à la Coupe du monde (à l’image de Didier Deschamps en France), Aliou Cissé est sur la sellette depuis le retour de la campagne qatarienne où les Lions ont, aux yeux de beaucoup d’observateurs, eu un résultat mitigé en s’arrêtant sur une large défaite (0-3) en huitièmes de finale face à l’Angleterre.

Ainsi, certains estiment que le technicien qui a offert au Sénégal son tout premier trophée continental devrait céder le banc où il est assis depuis maintenant près de huit ans. Pour sa part, le président de la FSF, Augustin Senghor, n’est pas de cet avis. Invité hier nuit de nos confrères de la 2Stv, Me Senghor s’est voulu clair : Aliou Cissé conduira l’équipe du Sénégal à la prochaine CAN qu’abritera la Côte d’Ivoire en janvier-février 2024.

«Nous sommes dans un projet. Et il prévoit que le sélectionneur national amènera l’équipe pour défendre notre titre continental lors de la CAN en Côte d’Ivoire», a déclaré en substance Me Senghor.