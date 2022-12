À 37 ans, l’ancien latéral gauche de la tanière des Lions a entamé sa reconversion. Boukary Dramé qui vit en Italie s’est confié sans filtre sur son diplôme d’entraîneur et ses ambitions.

Bonjour Boukary Dramé, merci de nous accorder cette interview. Pouvez-vous partager avec nous votre quotidien actuellement, dans quelle ville vivez-vous ?

Je me trouve à Bergame, en Italie. Il n’y a pas longtemps, j’ai été promu à mon diplôme d’entraîneur de l’UEFA B. Depuis, je suis à la recherche d’un club pour commencer à entraîner. En parallèle, j’ai mes trucs personnels sur lesquels je bosse, je continue à m’entraîner toujours en solo, à m’entretenir.

Récemment, nous avons vu que vous avez obtenu un diplôme d’entraîneur. La licence B UEFA, est-ce bien cela ? Pouvez-vous nous en dire plus ?

Oui, c’est l’UEFA B. C’est un diplôme d’entraîneur reconnu en Europe. Cela me permet d’entraîner jusqu’en Série D qui est l’équivalent de la 4e division en Italie donc la N2 en France.

Vous fermez donc le chapitre de votre carrière de joueur et ouvrez celui d’entraîneur ?

Le diplôme n’interdit pas de jouer en parallèle, si c’est possible. Au niveau professionnel, je pense que ça devient impossible vu tout ce que cela demande. Ce n’est même pas moi qui mets la croix mais la croix se met toute seule. Si je peux continuer à jouer, je le ferai, parce que j’ai toujours aimé jouer pour le plaisir et la santé. Quoiqu’il arrive, je vais commencer ce nouveau chapitre et on verra bien.

Vous avez été formé en tant que joueur en France…Pourquoi avoir choisi l’école italienne pour vous former ?

J’ai été en Italie depuis 2011 donc j’ai fini ici. Je l’ai fait naturellement. Je me suis quand même informé sur comment cela se passe en France. Mais j’ai entamé les démarches ici. Et voilà cela m’a semblé logique et normal dans la continuité.

Depuis quand avez-vous commencé à penser à la reconversion ?

La reconversion on y pense quand on prend de l’âge, quand on ne joue pas trop et quand il n’y a pas d’équipe et que ça s’éloigne. Donc forcément on est obligé qu’on le veuille ou non.

Quels sont vos objectifs avec ce nouveau chapitre ?

On est forcé de passer les diplômes supérieurs et petit à petit on verra. Après l’UEFA puis l’UEFA pro ainsi de suite.

Qui sont vos modèles d‘entraîneur ?

Je n’ai pas vraiment eu de modèle d’entraîneur. Cela n’a pas été comme quand on veut devenir footballeur et qu’on se dit qu’on veut être comme tel ou tel, des références. Là, on prend un peu de tout le monde et on fait de soi son entraîneur. Cela va être nouveau pour moi. Je trouverai mes manières de vouloir jouer. Cela viendra avec le temps. En étant défenseur, je pense qu’il y aura plus de facilité pour la défense. Mais on verra …

Revenons sur votre carrière de joueur, êtes-vous totalement satisfait de votre parcours ?

Qui est satisfait totalement de ce qu’il a fait ? On a toujours des choses qu’on se dit qu’on aurait pu, qu’on aurait dû. Elle est comme elle est, je suis content. On remercie Dieu. Dans la vie en général et pas que sur le football, si on pouvait retourner en arrière avec l’expérience, des choix auraient été différents.

Quels sont alors vos satisfactions et regrets ?

Jouer dans le haut niveau, c’est toujours ce dont j’ai rêvé quand j’étais plus jeune. D’avoir mon nom floqué sur mon maillot… Selon moi, les regrets font partie de la vie. Ce sont des choix et il y en a plein comme moi, qui, s’ils pouvaient revenir en arrière, auraient eu d’autres choix. Ce ne sont pas des regrets mais cela devait se passer comme cela.

Si vous deviez conseillez à un jeune joueur qui vient d’entamer sa carrière, que lui diriez-vous ?

De faire attention, de bien savoir comment gérer l’argent. Parce que pendant la carrière c’est facile. On ne voit pas le bout du tunnel, on ne voit pas la fin et cela va très vite. De garder toujours la tête sur les épaules, de rester humble, d’être sérieux et de bosser. Car rien est acquis, toujours, remettre en question. Il faut toujours rester concentré car cela va très vite dans tous les sens du terme : sur le terrain et en dehors, avec les sous aussi.

wiwsport.com (NAF)