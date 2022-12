Cinq jours après avoir essuyé sa onzième défaite de la saison sur la pelouse de Birmingham City (2-3), Reading FC s’est imposé contre Swansea City (2-1), lors de la 24e journée de Championship. Les Royals ont pu compter sur les trois joueurs sénégalais à savoir Naby Sarr, Mamadou Loum Ndiaye, titulaires, et Amadou Salif Mbengue, entré à la 80e minute.

Le milieu de terrain (Loum Ndiaye), qui a profité d’une mauvaise relance de la défense des Swans, s’est d’ailleurs montré décisif sur le but du 2-0 inscrit par Thomas Ince à la 53e minute. Le géant Andy Carroll a ouvert le score de cette rencontre à la 27e. Avec cette onzième victoire de la saison, les hommes de Paul Ince remontent à la 8e place de Championship.

