Il a évolué dans 4 clubs italiens de 2011 à 2020. Boukary Drame qui vit aujourd’hui à Bergame s’est entretenu avec wiwsport. Interrogé sur la coupe du monde du latéral gauche Fodé Ballo-Touré, il va plus loin pour lui donner des conseils sur son avenir.

Selon lui, le pensionnaire de l’AC Milan n’a pas été mauvais durant le Mondial au Qatar. « Ballo-Touré, même s’il a eu moins de temps de jeu, il n’a pas été mauvais, loin de là ». En effet, le joueur de 25 ans a disputé un seul match, seulement 6 minutes. Le latéral gauche a perdu sa place de titulaire au détriment d’Ismail Jakobs, qui selon Boukary Dramé était la révélation de l’équipe du Sénégal lors de la Coupe du Monde.

Ce qui inspire l’ancien Lion qui estime qu’un temps de jeu conséquent permettrait à Ballo-Touré de rebondir. « Je pense qu’il lui faut un club où il s’épanouit et joue plus. Je ne sais pas s’il restera à Milan ou s’il partira peu importe. Qu’il prenne beaucoup plus de confiance. Il n’est pas là pour rien, il a de la qualité. Il faut être patient et ne pas lâcher. Il doit enchaîner les matchs et montrer sa vraie valeur. Il a fait de son mieux mais on sent qu’il lui manque des matchs, de la sérénité et de la confiance. Cela nous est arrivé à tous » analyse t-il.

Cette saison, Ballo-Touré a joué 3 matchs sur les 15 journées disputées en Serie A. Pour le reste, il est resté sur le banc. Alors que son contrat se termine en juin 2025, l’AC Milan qu’il a rejoint en juillet 2021 n’a pas caché son envie de le céder à d’autres clubs durant les mercatos.

