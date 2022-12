Arrivé l’été dernier, Kalidou Koulibaly n’a pas réussi à convaincre. À tel point que les Blues seraient déjà prêts à se séparer de lui, et un club italien serait dans le coup.

Les chemins de travers. Recruté de Naples contre 38 millions d’euros, Kalidou Koulibaly était attendu pour pallier le départ au Real Madrid d’Antonio Rudiger. Mais après 14 matchs toutes compétitions confondues, le défenseur central international sénégalais de 31 ans, qui n’a pas véritablement gagné une place de titulaire avec Graham Potter, n’a pas non plus su convaincre et dispose d’un bilan mitigé.

Et alors que les Blues, qui seraient sur la piste de Joško Gvardiol (RB Leipzig) et Benoît Badiashile (AS Monaco), veulent se renforcer dans ce secteur défensif, un départ de Kalidou Koulibaly lors du mercato d’hiver ne serait pas à exclure, d’après la presse anglaise. Une situation qui aurait mis en alerte quelques formations européennes, dont l’AC Milan qui, d’après TUTTOmercatoWEB, serait intéressé par KK.

