Après une très longue traversée du désert, Dijon d’Omar Daf a enfin retrouvé la victoire en Ligue 2 en s’imposant avec la manière face à Laval ce lundi (5-0).

C’est la fin d’une très longue série noire. En venant largement à bout d’une faible équipe de Laval à domicile ce lundi, Dijon a stoppé l’hémorragie après dix matches de suite sans victoire en Championnat (6 défaites et 4 nuls). Il s’agit très simplement du tout premier succès du DFCO depuis le 28 août dernier et une victoire 2 à 1 sur la pelouse du FC Metz.

Pour mettre fin à cette disette, les hommes d’Omar Daf ont décidé de faire les choses en grand et n’ont laissé que de miettes aux Lavallois. Dijon menait déjà 3-0 après la première période grâce à un contre son camp de Pierrick Cros (27e) et des réalisations de Bryan Soumaré (30e) et Mickaël Le Bihan (37e). Xandé Silva a enfoncé le clou dans l’heure de jeu (63e) puis Soumaré a inscrit un doublé (5-0, 88e).

Ce succès aussi large qu’important permet donc à Dijon de sortir de la zone rouge à l’issue de cette 16e journée de Ligue 2. La formation d’Omar Daf, l’entraîneur sénégalais qui pourra respirer un peu, est désormais premier non relégable, soit 16e au classement. Le DFCO aura sans doute à cœur de confirmer vendredi prochain lors de son déplacement sur la pelouse de Rodez.

𝐔𝐍 𝐅𝐄𝐒𝐓𝐈𝐕𝐀𝐋 𝐏𝐎𝐔𝐑 𝐍𝐎𝐄̈𝐋 !! Le #DFCO s'est imposé 5 buts à 0 face au Stade Lavallois à Gaston-Gérard ! Une excellente entrée en matière pour la seconde phase de la saison ! Résumé, réactions et photos de #DFCOLAVAL à venir sur https://t.co/WE1BWdKNs7 ! pic.twitter.com/ln0Zfogjz8 — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) December 26, 2022

