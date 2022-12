Leader du championnat de Ligue 1, Guédiawaye FC conserve les rênes du championnat après sa victoire 0-2 ce lundi sur Teungueth FC dans le cadre de la dixième journée.

Cette saison ils sont déterminés à jouer les troubles fêtes en tête du championnat et rivaliser avec les cadors de la ligue. Guédiawaye FC continue de faire ses preuves dans cette exercice 2022-2023 et de quelle manière ! Opposés à ce lundi à Teungueth FC qui a été impressionnant lors de sa victoire 4-2 contre Casa Sports lors de la dernière journée, les crabes ont déroulé contre l’équipe phare de la ville de Rufisque au stade Ngalandou Diouf.

Et comme lors des derniers matchs, c’est son serial buteur le gambien Ismaila Ceesay qui allume la première mèche à la 36e minute de jeu. A peine quelques minute plus tard, Assane Diatta va mettre Guédiawaye FC à l’abris en marquant le deuxième but de la rencontre juste avant la pause (45+1). En seconde période, les hommes du coach Souleymane Diallo vont tout faire pour préserver cet avance et ainsi remporter les trois points.

Guédiawaye FC brise ainsi une série de 4 matchs sans victoires contre Teungueth FC et reste plus que jamais un candidat sérieux au titre. Le club figure à la première place avec 20 points au compteur après 10 journées disputées. Pour TFC, c’est une 4e défaite concédée cette saison.

