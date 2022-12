Le Club académicien du Dakar Sacré Coeur a corrigé son adversaire direct au classement l’AS Douanes 3-0 et se propulse à la 5e place du tableau à la fin de cette 10e journée.

Dakar Sacré Cœur a corrigé l’AS Douanes sur le score de 3-0 ce lundi au stade Ibrahima Boye dans le compte de la 10e journée du championnat de Ligue 1.. Relégables, les gabelous sont enfoncés par cette défaite qui marque la 5e de l’équipe en 10 journées disputées.

De son côté DSC qui ne comptait que 2 points de plus que son adversaire du jour s’offre du répit et s’éloigne de la zone rouge. Mieux, le club de Sicap Mermoz a fait un bond énorme au classement et passe de la 11e à la 5e place du championnat. Quelle remontée fulgurent des académiciens!

Wiwsport.com