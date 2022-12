Solide, efficace et porté par une jeunesse flamboyante, Sheffield United s’est imposé contre Coventry (3-1) ce lundi à l’occasion de la 24e journée de Championship. Les Blades se détachent du classement.

Vainqueur à l’arrachée de ses trois derniers matchs, Sheffield United a choisi un chemin plus aisé en s’imposant avec panache devant Coventry City, lundi après-midi, lors de la 24e journée du Championnat d’Angleterre de Deuxième Division, la Championship. Une victoire dans ce Boxing Day largement méritée 3-1 grâce à une attaque en grande réussite (3 tirs cadrés, 3 buts).

Sheffield United n’avait plus enchaîné quatre victoires de suite en Championnat depuis pratiquement un an, soit entre janvier et février 2022. C’est chose faite et de belle manière. Face aux Sky Blues, les Blades ont débloqué la situation à la 35e. Iliman Ndiaye, auteur de sa 5e passe décisive cette saison, a parfaitement mené une contre-attaque avant de servir James McAtee qui ouvre le score.

En début de seconde période, les hommes de Paul Heckingbottom ont échappé à l’égalisation des visiteurs quand Viktor Gyökeres buttait sur penalty devant le gardien Wesley Foderingham (48e). Pour dire que rien de mal n’allait arriver aux locaux. D’ailleurs, quelques instants plus tard, Ciaran Clark doublait la mise (2-0, 52e) et c’est Tommy Doyle qui scellait presque la marque (3-0, 71e).

La réduction du score de Gyökeres (3-1, 75e), actuel meilleur buteur du Championnat ou encore l’expulsion John Egan (77e) ne seront qu’anecdotiques puisque les Blades vont bel et bien s’imposer au Bramall Lane (score finale 3-1). Avec ce nouveau succès, Sheffield United conforte considérablement sa deuxième place du classement et revient à hauteur du leader, Burnley (1er, 47 pts).

A BIG three points. 🔥😍 Goals from Doyle, McAtee and Clark secure the win.@UltiChamps | #SUFC 🔴 pic.twitter.com/Dkk4U1svNo — Sheffield United (@SheffieldUnited) December 26, 2022

