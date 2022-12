Walid Regragui, finaliste du Mondial avec les Lions de l’Atlas, a promis qu’il quitterait ses fonctions en cas de non qualification du Maroc en demi-finale de la prochaines CAN.

Walid Regragui est un homme de défis. Intronisé sélectionneur du Maroc quelques semaines seulement avant le début de la Coupe du Monde, le technicien de 47 ans a réussi à mener les Lions de l’Atlas vers la demi-finales de la compétition, au Qatar. Une grande première pour une nation africaine d’atteindre le carré d’as d’un Mondial.

Désormais, comme il n’a pas de temps à perdre s’il veut confirmer le nouveau statut marocain, l’ancien entraîneur du Wydad Casablanca, tourne vers la prochaine Coupe d’Afrique, en Côte d’Ivoire. Invité de la chaîne marocaine Arryadia, Regragui, sous contrat jusqu’en 2025, s’est lancé un énorme défi concernant cette CAN.

« Nous voulons nous maintenir au même niveau et progresser vers le meilleur […] Je veux arriver au minimum en demi-finale de la prochaine CAN. Si je n’y arrive pas, je m’en irai et le nouveau coach de l’équipe devra continuer dans le même état d’esprit. C’est comme ça que le Maroc progressera », avertit le technicien.

