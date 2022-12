Le Comité Exécutif (COMEX) de la Fédération Sénégalaise de Football a rendu public ce jeudi les décisions prises lors de la réunion d’évaluation des différentes catégories des équipes nationales ayant participé à des compétitions cette année. La coupe du monde a bien entendu été évoqué par les fédéraux qui ont battu en brèche plusieurs aspects.

L’année 2022 tire à sa fin et c’est le moment pour la Fédération Sénégalaise de Football de faire l’évaluation via le COMEX des différentes compétitions auxquelles le Sénégal a participé cette année. Ainsi les fédéraux qui se sont réunis ce jeudi ont rendu public les décisions prises à l’issue de cette réunion.

L’un des sujets attendu était bien évidement l’évaluation de l’équipe nationale A qui vient d’honorer une campagne de coupe du monde qui s’est arrêtée en huitièmes de finale. Et malgré la déception de beaucoup de supporters qui voyaient les Lions aller loin dans ce mondial, le Président de la FSF a confié que l’équipe a fait des progrès comparé à la coupe du monde 2018 lors de laquelle les hommes d’Aliou Cissé s’étaient arrêté en phases de poules.

« On a fait mieux que lors de la coupe du monde 2018 »

« L’équipe A nous a valu une satisfaction en début d’année en remportant la CAN et a enchainé une qualification à la coupe du monde ou on est parmi les 32 meilleures équipes du monde. Mais surtout quand on regarde le classement final de ces 32 équipes, le Sénégal est classé 10e alors qu’en 2018 on était classé 23e. D’un coupe du monde à l’autre, il faut saluer d’abord le fait qu’on ait enchainé deux (participations) coupe du monde de suite et qu’on ait pu faire mieux » a expliqué Augustin Senghor.

« Il est hors de question qu’on se suffise d’avoir gagné la CAN »

Ainsi l’évaluation de la coupe du monde 2022 a été fait par la présentation de plusieurs rapports, médicale mais aussi technique (DTN) du Directeur Technique Nationale relatif à la préparation et à la participation à la 22e édition de la coupe du monde.

« Le rapport technique du DTN a relevé les points positifs et les points négatifs de ce séjour qatari. Il (DTN) a mis le doigt sur ce qui n’a pas marqué à ses yeux. Plus tard le coach nous fera parvenir aussi son rapport comme il nous l’a promis et nous pourrons l’étudier en profondeur. Mais avec le DTN, nous avons échangé par rapport à un certain nombre de choses qui doivent changer pour qu’on puisse continuer Das cette spirale positive de résultat. Il est hors de question qu’après avoir atteint le graal en début d’année qu’on sen suffise. On est plus ambitieux que jamais et nous sommes entrain de travailler sur la conservation de la CAN en Côte d’Ivoire. » a fait savoir Augustin Senghor.

« Volet médical? nous devons hisser notre niveau »

Abordant le rapport médical le patron du football sénégalais d’ajouter. « Nous avons eu des échanges particulières sur le rapport médical. Aujourd’hui le football sénégalais a atteint un niveau tel que nous devons aussi hisser nos exigences à tous les domaines. Le volet médical concernant les blessures des joueurs, la maladie du coach a donc été abordé. Nous pensons qu’il y’a beaucoup de choses qu’il faudra revoir. » a t’il noté avant de parler du ticketing et la forte présence des supporters sénégalais au Qatar qu’il a magnifié.

Wiwsport.com