Hamady Diop, est devenu le deuxième Tiger à être sélectionné au Super Draft MLS 2023. Le défenseur sénégalais de Clemson a été drafté par Charlotte qui l’a choisi au premier tour des choix (20e au tableau général).

Le défenseur central a été un élément incontournable de la défense de Clemson au cours des deux dernières saisons et a eu une deuxième sélection consécutive de la deuxième équipe All-CCA. Au cours de ses 42 apparitions et 40 titularisations pour les Tigers, Diop a inscrit sept buts et délivré trois passes décisives avec son ancien club.

Pour rappel, en novembre dernier, Hamady Diop a signé son contrat Generation Adidas qui lui a permis de prendre à ce Super Draft MLS 2023. Il faudra désormais compter le jeune défenseur sénégalais parmi les espoirs de la Ligue de football américaine.

With the No. 1 overall pick in the 2023 MLS #SuperDraft, @CharlotteFC select defender Hamady Diop. pic.twitter.com/glE3cpufP7 — Major League Soccer (@MLS) December 21, 2022

