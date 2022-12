Mouhamadou Bachir est un nouveau joueur de l’Inter Miami. Le milieu de terrain sénégalais a été signé par la franchise MLS mercredi au 18e choix du second tour du Super Draft 2023.

Ancien pensionnaire de Louisburg College, Bachir Ndiaye vient d’être récompensé pour sa constante progression au sein du football nord-américain. En effet, flamboyant avec l’Université du Nord-Caroline (Wilmington), le milieu de terrain sénégalais a été désigné dans l’équipe type du Colonial Athletic Association (All-Atlantic Region) de l’année 2022. Une performance qui n’est pas passé inaperçue du côté de la MLS.

Alors que le Super Draft 2023 se déroulait mercredi dernier, aux Etats-Unis, Bachir Ndiaye a été parmi les 87 joueurs drafté en étant l’option de l’Inter Miami au 18e (47e choix du draft général) choix du second tour. « Nous sommes ravis pour Bachir d’avoir obtenu cette opportunité avec une organisation de premier plan comme l’Inter Miami », a déclaré l’entraîneur-chef de l’UNCW, Aidan Heaney. « Bachir a été un plaisir d’entraîner, et ce fut un plaisir de contribuer à son développement sur et en dehors du terrain – c’est un jeune homme merveilleux ! Devenir un footballeur professionnel a toujours été son objectif, donc notre staff et ses coéquipiers ont hâte de suivre sa carrière et de le soutenir de loin », a ajouté son ancien coach.

Le produit de Jacksonville, en Caroline du Nord, a totalisé 36 apparitions dont 30 titularisations avec les Seahawks en trois saisons (2020-22) après avoir été transféré au Louisburg College. Le Sénégalais a exprimé sa joie et sa fierté pour cette nouvelle étape de sa carrière. « Je ne peux pas mettre de mots sur ce que je ressens en ce moment. C’est un rêve devenu réalité pour moi », a déclaré Bachir Ndiaye. « Je tiens à remercier chaleureusement l’UNCW, l’entraîneur Heaney, mes coéquipiers et l’ensemble du staff technique pour tout leur soutien et leurs conseils pendant mon séjour en tant que Seahawk », a remercié le nouveau joueur de l’Inter Miami.

We have selected Bachir Ndiaye with the 18th pick of the second round in the 2023 @MLS #SuperDraft presented by @adidas. pic.twitter.com/nRyzMFv2Q8 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 22, 2022

