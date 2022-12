L’imbroglio noté dans le dossier d’Edouard Mendy avec Chelsea a incité d’autres formations à se renseigner sur le portier sénégalais. Hier c’était Nice, Monaco et AC Milan, on apprend aujourd’hui que Tottenham aurait coché le nom du champion d’Afrique pour remplacer Hugo Lloris.

Sans aucun doute, le dossier d’Edouard Mendy animera le mercato hivernal. En position défavorable avec Chelsea où il n’a non seulement pas la garantie d’être le portier numéro 1 mais peine à s’entendre avec le club de Londres pour prolonger son contrat de 6 ans. Il juge « irrespectueux », ce que lui a proposé les dirigeants de Chelsea comme salaire alors que son rival Kepa touche deux fois mieux.

Face à cette situation, Edouard Mendy pourrait quitter des Blues dans la fenêtre de transfert d’hiver à la recherche de plus de temps de jeu et ça tombe bien puisque plusieurs aimeraient compter dans leurs rangs, l’un des meilleurs gardiens au monde, notamment Tottenham. En effet, selon les informations de 90min, les Spurs gardent un œil sur Edouard Mendy.

La formation coachée par Antonio Conté veut faire de l’international sénégalais, actuellement évalué à 25 millions d’euros par Transfermarkt, le remplaçant de l’international français, Hugo Lloris, 35 ans et à l’aube de la retraite. Le joueur qui avait rejoint Chelsea en provenance du Stade rennais de Ligue 1, est également sur les tablettes de l’AC Milan, Monaco et Nice. Au-delà du portier sénégalais, l’équipe basée à Londres pisterait aussi David Raya de Brentford, Robert Sanchez de Brighton et Jordan Pickford d’Everton.

wiwsport.com