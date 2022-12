La Fédération sénégalaise de football (FSF) a décidé de « substituer » à la Ligue Sénégalaise de football professionnel en payant les arriérés de récompenses pour la période de 2016 à 2019 dus aux clubs.

Le comité exécutif de la Fédération Sénégalaise de football qui a examiné plusieurs points au cours de la réunion organisée ce jeudi informe à la sortie de cette rencontre qu’elle va prendre une partie des fonds récoltés grâce à la participation des Lions au Mondial 2022 au Qatar pour apurer la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel. Ainsi, les arriérés de récompenses dus aux clubs de Ligue 1 et 2 enregistrés entre 2016 à 2019 seront soldés par l’instance.

“La Fsf a décidé de faire en sorte d’apurer les arriérés de récompenses que la Ligue devrait à certains clubs pour la période de 2016 à 2019. Comme on l’avait la Ligue ne pouvait pas payer, nous avons décidé de nous substituer à elle parce que déjà c’est un de nos démembrements fort Jusqu’à ce que la Ligue puisse voler de ses propres ailes, la Fédération se sent obligée de les accompagner”, a déclaré le patron du football sénégalais qui estime que les règlements se feront dès que possible et la Ligue va prendre en charge le reste pour les années suivantes, c’est à dire de 2019 à nos jours.

Concernant les compétitions régionales qui vont démarrer au mois de janvier 2023. Le président informe également que les avances de démarrage pour le fonctionnement des compétitions et autres dépenses seront distribuées dans les jours à venir.