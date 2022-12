La dixième journée du championnat national de Ligue 2 se jouera les samedi 24 et lundi 26 décembre. D’abord ce samedi 24 décembre, quatre rencontres sont au programme dont l’affiche entre Ajel de Rufisque (2e) et Mbour PC (12e) du championnat.

Après avoir perdu le fauteuil de leader suite à son match nul lors de la dernière journée, le club Rufisquois désormais relégué à un point du premier peut revenir à la charge avec comme objectif principal de récupérer la première place. Il faudra battre les Pélicans qui ont perdu dernièrement contre Amitié FC (1-0) et qui n’est qu’à trois points de la zone de relégation.

Ayant partagé les points avec Thiès FC en marge de la neuvième journée, l’Us Ouakam (10e) reçoit HLM de Dakar (7e). Les deux équipes n’étant séparées que de deux points peuvent se rapprocher de leurs concurrents directs en cas de succès sur la pelouse du stade d’Ibrahima Boye. Premier réglable après sa défaite contre Jamono, Keur Madior qui se situe à la 13e place a une rencontre difficile à négocier contre Thiès FC (4e). Ce match entre les deux équipes aux dynamiques opposées (5 défaites pour Keur Madior, 1 défaite pour Thiès FC) se disputera au stade Caroline Faye de Mbour.

L’autre match de ce samedi oppose le cinquième au troisième dans un duel de haut du tableau. En effet avec 13 points au compteur, Ndiambour (5e) reçoit Jamono de Fatick au stade Alboury Ndiaye (16H 30). En cas de succès l’équipe Lougatoise va intégrer le trio de tête du championnat alors qu’une victoire de Jamono serait synonyme d’une première place au moins provisoirement pour le club de Fatick.

Deux jours plus tard, le leader Amitié FC pourra consolider sa place à l’occasion de la réception de Dakar Université Club au stade Maniang Soumaré, ce lundi 26 décembre. Avec 18 points, le club qui est tombé sous l’escarcelle de Demba Ba, a pris les rênes du championnat après sa victoire contre Mbour PC lors de la dernière journée. Pour ainsi rester dans cette position, Amitié FC aura fort à faire contre DUC (9e).

Avec 5 revers concédés en neuf journées, Port dernier du classement est en alerte maximale et a plus que jamais besoin d’une victoire avant d’affronter ASC Walydaan sixième du classement et qui reste sur deux victoires lors de ses trois derniers matchs. Au stade d’Alassane Djigo, Walydaan espère donc continuer sur sa bonne dynamique contre une équipe du Port qui n’a pris qu’un point sur ses trois dernières sorties. Un match qui, au vu des formes différentes des deux équipes, semble déséquilibré. Néanmoins on n’est pas à l’abri d’un sursaut d’orgueil de la part l’UCST Port déjà dos au mur.

wiwsport.com