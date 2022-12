En marge de la participation de la sélection sénégalaise au prochain championnat d’Afrique, la fédération sénégalaise de football, dirigée par Augustin Senghor, a décidé de mettre dans les meilleures conditions l’équipe de Thiaw afin qu’elle puisse atteindre son objectif qui lui est assigné. Ainsi, plusieurs points concernant leur participation ont été évoqués lors de la réunion du comité exécutif de la FSF.

Qualifié au championnat d’Afrique des Nations aux dépens de la Guinée, le Sénégal va faire son retour dans cette compétition 12 ans après sa dernière participation. En Algérie où se jouera la septième édition, les Lions Locaux, logés dans le groupe B avec la Cote d’Ivoire, la RD Congo et l’Ouganda, comptent y marquer leur empreinte et pourront compter sur la fédération déterminée à les accompagner. En préparation, après avoir disputé deux matchs amicaux contre le Maroc et l’Algérie soldés respectivement sur une défaite (1-0) et un match nul (2-2), le Sénégal va continuer sa préparation à Toubab Dialaw quelques jours avant de rallier définitivement leur camp de base.

Une ville tunisienne va accueillir les Lions Locaux

Pendant trois semaines ou plus suivant le parcours de l’équipe dans cette compétition qui aura lieu du 13 janvier au 4 février 2023 et regroupera 18 nations africaines, les Lions s’établiront à Tabarka, une ville qui se situe à la frontière entre la Tunisie et l’Algérie, à 45 minutes de la ville Annaba où ils sont domiciliés le groupe B. Dans le détail, lieu dans lequel vont vivre les Lions Locaux « est un hôtel de qualité » avec un terrain d’entraînement et toutes les commodités.

Deux autres matchs amicaux en gestation

Une fois sur place, le Sénégal va, si tout se passe bien, disputer deux matchs amicaux. « La FSF en accord avec le sélectionneur Pape Thiaw est en train de discuter avec un agent de matchs pour pouvoir jouer deux matchs amicaux là-bas contre des adversaires qui seront dans les parages, le Niger, la Mauritanie, le Soudan ou encore le Congo« , estime Me Augustin Senghor. Avant de préciser son ambition de voir cette sélection atteindre le dernier carré. « Nous allons essayer de boucler deux matchs avec les deux déjà joués pour avoir quatre matchs avant le Chan. Je pense que ce serait l’idéal pour pouvoir entrer dans cette compétition avec l’ambition mais aussi humilité de venir pour passer les tours de groupes et pourquoi pas viser pour un retour au CHAN un objectif optimal d’atteindre au moins les demi-finales c’est dans nos cordes et le coach. »

Concernant les primes de motivations « comme dans ses habitudes, la FSF sera là pour assurer une prise en charge pleine de cette compétition« , assure le patron. « Nous avons décidé d’arrêter les modalités de financement de motivation pour ces équipes. Nous avons instruit le secrétaire général de faire le planning de toutes les compétitions de 2023 de le transmettre ainsi à l’autorité de tutelle le ministre des sports pour qu’eux aussi puissent faire le suivi au planning de financement », ajoute-t-il.

wiwsport.com