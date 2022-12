On poursuit les bilans des différentes disciplines qui ont fait l’année sportive 2022. Avec le Handball, les équipes nationales du Sénégal ont répondu présent sur la scène continentale et mondiale. Si on est toujours à la poursuite d’un trophée majeur, on peut toujours espérer avec le travail fourni cette année qui devrait encore continuer pour développer cette discipline qui aujourd’hui ne draine plus beaucoup de monde.

Une CAN à la maison, les Lionnes ratent le podium

En 2022, le Sénégal aura accueilli pour la première fois la Coupe d’Afrique des Nations Seniors dames de Handball. Il faut dire que la construction de Dakar Arena est un soulagement pour cette discipline qui avait abrité en 2019 le tournoi qualificatif pour les jeux olympiques 2020. Le Sénégal a d’ailleurs été félicité par la fédération internationale de handball sur la bonne organisation de cette compétition.

Donc, la 25 édition de la CAN féminine s’est déroulée du 9 au 19 novembre. Les Lionnes qui avaient terminé à la 5e place en 2021 au Cameroun n’ont pas réalisé leur rêve de soulever le trophée pour la première fois de leur histoire, et cela à domicile. Avec une équipe remaniée avec le départ de plusieurs cadres, le nouveau sélectionneur Yacine Messaoudi a réussi à se hisser jusqu’en demi-finale. Doungou Camara et ses coéquipières vont perdre le match de la 3e place et ratent le podium mais sont qualifiées pour la Coupe du Monde prévue du 30 novembre au 17 décembre 2023. Alors qu’elles avaient raté l’édition 2021, elles font un retour sur la scène mondiale après 2019.

Un nouveau souffle pour les Lions

Beaucoup se demandent si le handball masculin existe tellement on ne parle que des filles. Il faut dire que cette question se pose seulement sur les équipes nationales parce que dans le championnat, on les voit régulièrement. Mais il faut concéder qu’il existe un énorme fossé entre les Lionnes et les Lions du handball. C’est en 2014 que remonte la dernière participation des Lions à la CAN.

A la CAN Egypte 2022, le Sénégal dirigé par l’ancien sélectionneur des Lionnes Fred Bougeant, termine à la 11e place sur 13 participants. Après deux défaites devant la RD Congo et la Zambie, les Lions ont battu la Zambie, insuffisant pour poursuivre l’aventure. On va retenir le retour sur la scène continentale qu’il faut pérenniser pour espérer une médaille comme en 1974.

Une petite catégorie à affûter

C’est l’un des chantiers urgents de la fédération. Il faut donner une vie aux petites catégories pour espérer renforcer les équipes A. Ou ces dernières devront toujours faire appel aux expatriés qui il faut le dire ont rapporté tous les bons résultats récemment. Cette année, la sélection U18 masculine a pris part au Challenge Trophy de la Zone 2 en octobre passé et s’est hissée jusqu’en finale pour perdre devant la Guinée (42-16).

Dans une autre compétition plus relevée, la sélection U18 féminine a pris part aux Championnats du monde de cette catégorie en juillet passé, ce qui est une première pour le Sénégal. Theriesia Gomis, Ngenar Cissé, Salimata Fall se sont illustrés durant cette compétition où le Sénégal n’a enregistré qu’une seule victoire face à l’Ouzbekistan. Le Sénégal a terminé à la 28e place sur 32 participants.

Un Championnat à rendre plus attractif

Le manque d’infrastructure est un réel problème pour cette discipline. Au stade Iba Mar Diop, les clubs ne jouent pas sur un parquet. Avec la vétusté du site, les matchs, malgré d’alléchantes affiches n’attirent pas beaucoup de monde. Le handball sénégalais manque cruellement de visibilité malgré les efforts notés avec la ligue de Dakar. Des conditions de travail qui ne favorisent pas le talent local en sélection nationale. Lors de la CAN féminine, seule une joueuse locale était en lice. Sur le banc, aucune expertise sénégalaise. Dans le handball comme dans plusieurs autres disciplines sportives au Sénégal, il existe un fossé entre le championnat et les sélections nationales. Les dirigeants gagneraient beaucoup à s’asseoir avec les acteurs et penser union et développement de la discipline.

