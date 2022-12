L’année 2022 tire à sa fin. La rétrospection du jour nous replonge au début de l’année, les mois de Janvier et Février, où tous les signes étaient réunis pour prédire une belle année au football sénégalais en particulier et les sports en général.

La première étoile !

Il s’agit bien sûr de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 qui s’est finalement jouée du 9 janvier au 6 février 2022. Et qui a été disputée dans 5 villes camerounaises dont Bafoussam et Yaoundé, les sites d’accueil des Lions de la Téranga, Champions d’Afrique. Avec le slogan « Manko Wutti Ndamli », qui a connu son succès en 2021 avec l’élection d’Augustin Senghor à la tête de la fédération pour un 3e mandat, il fallait matérialiser le programme avec un premier succès. Certes, il y a eu la qualification en demi-finale de l’équipe nationale de Beach Soccer mais il fallait prouver le travail déjà entamé avec l’équipe nationale A. La nouvelle équipe ne pouvait pas rater ce rendez-vous.

Invincibles jusqu’au bout, Aliou Cissé et ses hommes ont vécu leur lot de surprises durant ce premier sacre du Sénégal. Ils ont fait face au Covid notamment au premier tour où le sélectionneur a réaménagé son Onze sans plusieurs cadres Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, Gana Gueye, Nampalys Mendy, Bamba Dieng … Ou encore Ismaila Sarr qui semblait incertain pour disputer la CAN. Et ce n’est pas le seul dilemme de cette compétition où les Sénégalais ont tremblé lors de la blessure de Sadio Mané au soir du 25 janvier face au Cap-Vert.

La valse des critiques a démarré dès la première étape à Bafoussam où le jeu des Lions n’était pas mordant selon certains. Un seul but inscrit en 3 matchs mais la force résidait dans la défense, avec 3 clean-sheets, qui permettait à l’équipe de rester sereine pour la suite. Une confiance qui a été bénéfique face aux requins bleus en huitièmes de finale (2-0). Le reste de la compétition a été géré match après match pour éliminer la Guinée Equatoriale et le Burkina Faso. Le Sénégal monte en puissance pour remporter la finale face à l’Egypte lors de la séance de tirs au but au soir du 6 février. Après 16 participations en phase finale, le Sénégal y arrivait enfin.

Inauguration du stade le 22 février

C’est aussi en février que les Sénégalais ont inauguré leur premier stade olympique de 50.000 places estimé à 155 milliards de Fcfa. Le stade Pr Abdoulaye Wade ou stade du Sénégal était très attendu par la population qui a longuement critiqué le manque d’infrastructures. La fin des travaux qui ont duré 18 mois est tombée au bon moment, après la CAN, pour être un moment de fête de ce sacre. C’est dans un stade plein à craquer que le Chef de l’Etat Macky Sall, le président de la FIFA Gianni Infantino, de la CAF Patrice Motsepe, d’autres chefs d’Etats et légendes du football ont ouvert les portes de cette infrastructure sportive qui va accueillir les jeux olympiques de la jeunesse en 2026.

Qualification des Lionnes à la CAN

Le 22 février 2022 aussi est une date inoubliable pour le football féminin sénégalais qui a connu un nouveau souffle de vie. L’équipe nationale est revenue sur la scène continentale grâce à la qualification des Lionnes qui ont battu ce jour là le Mali lors de la séance des tirs au but. Les protégées de Mame Moussa Cissé. Après une disette de 10 ans, le Sénégal retrouve ce rendez-vous continental. La suite, dans nos prochains Throwback.

Nécrologie : Décès El Malick Sy « Souris »

Dans tous ces joyeux moments, le Sénégal a aussi vécu le deuil durant ces deux mois. Il a perdu un ancien joueur et dirigeant du football sénégalais, El Malick Sy plus connu sous le nom de “Souris”. Ancien président de la FSF, celui qu’on appelait le « père de la génération 2002 » est décédé le 25 février à l’âge de 85 ans.

