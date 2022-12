Me Babacar Ndiaye, précise qu’il n’a reçu aucune somme en espèces du DAGE (directeur de l’administration générale et de l’équipement) du ministère des Sports dans le cadre du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19, a fortiori celle de 140 millions FCFA. Il n’a pas non plus remis aucune somme en espèce au DAGE dans le même cadre», a précisé d’emblée l’instance dirigeante du basket-ball sénégalais dans communiqué parvenu hier au quotidien Stades.