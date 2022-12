Quelques semaines après l’élimination du Sénégal en 8ème de finale de la Coupe du monde 2022, les membres du Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de Football se retrouvent ce jeudi pour une évaluation globale. Il sera dans doute question du parcours des Lions qui ont fait mieux qu’en 2018 en Russie (1er tour).

L’avenir du sélectionneur Aliou Cissé pourrait s’inviter aux débats, même si, selon Djibril Wade, un des membres du COMEX, «les fédéraux vont donner leur point de vue sur l’évaluation de la Coupe du monde. Ce sera une évaluation financière, technique et organisationnelle», a-t-il confié à Stades.

L’autre point majeur sera la participation du Sénégal au prochain Championnat d’Afrique des Lions qui aura lieu du 13 janvier au 4 février en Algérie. Pour leur retour sur la scène africaine, les hommes de Pape Thiaw comptent imiter leurs aînés champions d’Afrique en début d’année. Pour ce faire, la FSF compte mettre l’équipe nationale locale dans de meilleures conditions de performances. En pleine préparation dans le Maghreb, les coéquipiers du capitaine Moutarou Baldé ont tenu en échec le pays hôte (2-2) en amical. Hier, ils affrontaient une autre équipe de l’Afrique du Nord, en l’occurrence le Maroc.

Lors de la réunion du COMEX, il sera également question de la préparation des barrages de la Coupe du monde féminine Nouvelle-Zélande 2023.

Outre ces points susmentionnés, il y a celui qui concerne le déménagement du siège de l’instance fédérale qui est actuellement en ruine. En effet, pour ce projet de déménagement, la FSF va louer un immeuble à 5.500.000 FCFA pour y loger d’autres instances sportives, notamment la Ligue pro, la Ligue de Dakar etc. Sans oublier le suivi des grands travaux de la fédération.

Il y aura également des questions relatives à l’adoption du PV de la réunion du 20 octobre 2022 et celui de la réunion du 29 octobre 2022, les compétitions nationales et internationales. Et enfin le projet de réforme des textes. Ce point était une promesse électorale de Me Augustin Senghor La révision des textes est très attendue par les acteurs du football sénégalais et les observateurs.