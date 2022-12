Le SCO d’Angers s’est séparé de son entraineur Gérarld Baticle à une semaine de la reprise de la Ligue 1.

Gérald Baticle et le SCO d’Angers c’est terminé. Le club a annoncé que le technicien français entraineur d’Abdallah Sima et de Sada Thioub ne poursuivra plus son aventure à la tête de l’équipe dernier de la Ligue 1. Auteur d’un maigre bilan de 2 victoires, 2 matches nuls et 11 défaites en 15 journées de championnat disputées, l’entraineur de 47 quitte ainsi son poste d’entraineur d’Angers qu’il occupait depuis mai 2022.

« La Direction d’Angers SCO a notifié à Gérald Baticle qu’elle avait pris la décision de procéder à son licenciement. Cette mesure prend effet à partir de ce 22 décembre 2022 » a fait savoir le club dans un communiqué plublié ce jeudi.

