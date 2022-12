À l’Estadio Príncipe Felipe ce jeudi soir, Cacereño de Samuel Gomis a créé une énorme sensation en éliminant Girona lors du second tour de la Coupe du Roi (2-1).

C’est un authentique exploit que le Club Polideportivo Cacereño a créé en Coupe du Roi ce jeudi 22 décembre. Pensionnaire de la Quatrième Division espagnole, le club d’Extrémadure a sorti Girona, actuel 13e de LaLiga, lors du second tour en s’imposant sur sa pelouse sur le score de 2 à 1.

Cacereño a même dominé cette rencontre et pouvait s’imposer sur un score plus large. Mais le latéral gauche sénégalais de 29 ans, Samuel Gomis – qui a participé à l’intégralité du match – et ses partenaires peuvent se contenter des buts de David Grande (17e) et Ivan Fernandez (61e) qui les envoient en 16es de finale.

wiwsport.com