Installé à la première place du classement FIFA dans la zone Afrique depuis novembre 2018, le Sénégal a officiellement cédé son strapontin au Maroc, nouvelle première nation africaine après son excellente Coupe du Monde.

Toutes les bonnes choses ont une fin, diront certains. Voilà donc, c’est fini. Après avoir passé quatre ans au sommet du football africain au ranking FIFA en tout cas, – ce qui est tout bonnement un record absolu -, les Lions cèdent leur trône dans le nouveau classement qui a été publié ce jeudi 22 décembre 2022. Comme attendu depuis quelques jours, c’est le Maroc qui est passé par là.

Le titre de Champion d’Afrique en février 2022 a longtemps maintenu le Sénégal à la tête du classement FIFA dans la zone Afrique, avant que les derniers résultats ne défavorisent la bande à Aliou Cissé. Si les Lions ont longtemps semblé être sous la menace de la Tunisie, ils ont vu le Maroc arriver en trombe, grâce notamment à un excellent parcours lors de la Coupe du Monde au Qatar.

Une Coupe du Monde fatale

Au moment où Kalidou Koulibaly et ses partenaires échouaient en huitième de finale, les Lions de l’Atlas eux poursuivaient leur chemin jusqu’en demi-finales où ils seront battus (0-2) puis éliminés par la France. Mais avant cette compétition, le Maroc a obtenu de bons résultats face à des adversaires de gros calibres, comme le Chili (victoire 2-0) ou encore la Géorgie (victoire (3-0).

Désormais rois d’Afrique, en tout cas sur le ranking FIFA, les hommes de Walid Regragui, qui ont gagné 11 places par rapport au dernier classement, ont tout aussi fait un impressionnant bond en avant au niveau du classement mondial. En effet, les Lions de l’Atlas occupent la onzième position mondiale. Dans l’histoire des nations africaines, seuls le Nigeria – qui a occupé la 9e place en 2006 – et le Cameroun, 11e en 2006, ont fait mieux ou autant.

Dix-huitième lors de la dernière mise à jour, le Sénégal perd une place mondiale et est désormais 19e. Dans le top 5 Africain, derrière le Maroc et le Sénégal, arrivent la Tunisie (3e), le Cameroun (4e), le Nigeria (5e). Le classement général est toujours dominé par le Brésil qui devance la nouvelle championne du monde, l’Argentine, et la France est 3e.

