Après une première partie de saison assez compliquée, Ismail Jakobs, qui sort d’une bonne Coupe du Monde avec le Sénégal, souhaite désormais gagner une place importante à l’AS Monaco.

Ismail Jakobs a connu une première partie de saison pour le moins étrange. S’il n’a manqué que cinq matchs avec l’AS Monaco, le latéral gauche de 23 ans a très peu joué, n’étant titulaire qu’à cinq reprises sur les 18 matchs auxquels il a participé (511 minutes au total). Mais ce temps de jeu peu conséquent sous les ordres de Philippe Clement n’a pas semblé perturber le joueur pendant la Coupe du Monde.

« J’ai envie de faire de bonnes choses aussi avec mon club »

Convoqué en Equipe Nationale par Aliou Cissé en septembre dernier, l’ancien joueur du FC Cologne impressionne depuis qu’il a rejoint les Lions, plus particulièrement durant le Mondial. Alors qu’il ne partait pas d’avance comme titulaire, Jakobs a su s’imposer en l’absence de Saliou Ciss et après le forfait de Fodé Ballo-Touré. En quatre matchs, il a délivré des prestations remarquables et remarquées.

De retour en club, il démontre déjà son grand moment actuel. Titulaire en match amical face à Leeds United ce mercredi 21 décembre, le Monégasque s’est illustré avec une passe décisive et un but. Il en a profité pour revenir sur cette rencontre-là. « Le match d’aujourd’hui était un bon test pour nous, on obtient un bon résultat. Forcément, je suis content de ma performance », se satisfait l’international sénégalais au micro de son club.

Il ajoute : « c’était un match de préparation donc bien sûr tout n’était pas parfait, mais nous avons eu des bonnes séquences surtout lors de la deuxième période (Monaco a marqué 3 buts en seconde mi-temps). Dès le début de la deuxième mi-temps, nous nous sommes créés beaucoup d’occasions. Il y a eu de choses positives mais il reste encore beaucoup de travail. On peut aborder le reste de la saison avec plein de confiance. »

Désormais, Ismaila Jakobs (6 sélections avec les Lions du Sénégal) veut profiter de sa grande forme actuelle pour s’installer à l’AS Monaco. « En ce moment, je me sens bien, je suis en pleine confiance. J’ai envie de faire de bonnes choses aussi avec mon club, j’ai hâte de le prouver ici à Monaco », fait-il savoir. La concurrence sera toujours rude dans le Club de La Principauté mais Jakobs a sans doute gagné le mérite d’avoir plus de temps de jeu.

🎙️🎥 Passeur décisif puis buteur, Ismaïl Jakobs est revenu sur la victoire des Rouge & Blanc face à @LUFC ce mercredi. 2⃣-4⃣ #LUFCASM pic.twitter.com/lGWBs1PiFT — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) December 22, 2022

wiwsport.com