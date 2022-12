Le combat Ama Baldé (Falaye Baldé) / Gris Bordeaux (Fass-Ndakaru) est prévu le dimanche 5 février 2023. La structure Cadior Productions, patronnée par Ibrahima Diop, organise ce soir aux Almadies, à partir de 21 heures, le second face-à-face de ce chaud derby Fass-Pikine.

Fils de Pikine, le promoteur Ibrahima Diop a eu le flair de décrocher cette affiche de rêve. Déjà prêt au moment de mettre la main sur les deux gladiateurs, Ibou n’a pas hésité à trouver une date moins éloignée pour l’offrir aux férus de lutte.

Pour donner une deuxième opportunité à Gris Bordeaux et Ama Baldé de se regarder fixement pour s’effaroucher et gagner la bataille psychologique, Cadior Productions les convient à un face to face. Le rendez-vous de ces joutes verbales est fixé à 21 heures dans un hôtel de classe sis aux Almadies.

Ibrahima Diop a pris toutes les dispositions idoines pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Il n’a également pas choisi un endroit chic pour rien. Son objectif, c’est d’offrir aux Sénégalais d’ici et de la diaspora un face-à-face de haute gamme. À ne pas rater…