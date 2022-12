Le Président de la Confédération Africaine de Football (CAF), Patrice Motsepe, croit dur comme fer au sacre d’un pays africain en Coupe du Monde, devenu pressant depuis la bonne performance des équipes nationale lors du dernier mondial notamment celle du Maroc qui a réussi à atteindre les demi-finales pour la première fois de l’histoire du football africain.

Face à la presse ce matin, le patron de la Confédération africaine de football a salué les performances des représentants africains à la dernière Coupe du Monde et notamment celles des Lions de l’Atlas du Maroc qui a créé un exploit franchissant les demi-finales de cette compétition réalisée auparavant par une équipe africaine. Patrice Motsepe pense qu’une équipe du continent n’est pas loin d’atteindre la finale de la Coupe.

« Le Maroc a montré la voie en atteignant les demi-finales et je suis convaincu qu’une nation africaine ira plus loin lors de la prochaine Coupe du monde. L’objectif principal de la CAF (Confédération africaine de football) est qu’une nation africaine remporte la Coupe du monde et cet objectif est à portée de main », estime-t-il. Avant d’ajouter : « Il y a au moins 10 nations africaines qui peuvent concourir au plus haut niveau et remporter la Coupe du monde ». Neuf ou 10 places seront attribuées au continent lors de la prochaine Coupe du monde 2026 élargie à 48 équipes qui se jouera aux États-Unis, au Canada et au Mexique, contre cinq au Qatar.

Patrice Motsepe a également souligné les exploits du Cameroun et la Tunisie qui ont respectivement battu le Brésil, quintuple vainqueur de la Coupe du monde, et la France, deux fois championne. « Nous devons être fiers de ce que le Cameroun et la Tunisie ont réalisé. Ces pays et d’autres pays africains doivent apprendre du Maroc« , a déclaré le président de la CAF.

