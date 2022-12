Après avoir fait match nul 2-2 contre l’Algérie, l’équipe nationale locale du Sénégal a été battu ce mercredi par le Maroc (1-0) lors de son deuxième match de préparation en marge du Championnat d’Afrique des Nations 2023.

Malgré la défaite des Lions Locaux face au Maroc 1-0, le sélectionneur des Lions locaux Pape Thiaw a confié avoir apprécié le contenu du match mais également la réaction de ses joueurs face à un adversaire de taille.

« Pour ce deuxième match de préparation, je suis satisfait de l’équipe même si on a pas réussi à battre l’équipe marocaine double tenante du titre du CHAN. Les joueurs ont montré du caractère et ont proposé un bon contenu. Ils ont aussi eu une bonne réaction après avoir pris le but. Sur des phases de jeu, on a montré de très belles choses » a déclaré Pape Thiaw.

Si l’équipe avait été remaniée à deux exceptions près lors du premier match amical face à l’Algérie, Pape Bouna Thiaw a expliqué qu’il voulait voir d’autres joueurs à l’œuvre dans l’optique de la préparation du CHAN 2023. Ainsi pour l’ancien Lion 2002, ce résultat négatif est une occasion de parfaire la préparation du CHAN en tirant globalement les enseignements des deux matchs disputés.

« Ce match nous a permis de faire un revue d’effectif et de mieux voir les joueurs qui nous ont rejoint. Dans le contenu je dis bravo aux joueurs, chaque match a ses réalités et nous tirerons les enseignements de ces deux rencontres en vue de nous améliorer davantage, C’est des matchs qui peuvent que nous servir surtout quand on joue contre le pays organisateur du prochain CHAN (Algérie) et aussi contre le Maroc qui a gagné les deux derniers CHAN consécutivement. Je pense qu’on tirera de bonnes choses pour mieux partir durant le CHAN » a affirmé le sélectionneur des Locaux.

