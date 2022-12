En présence du ministre des Sports, Yankhoba Diatara et des responsables du Comité d’organisation des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJDakar-2026), le ministre français a visité le stade Iba Mar Diop de Dakar, un des sites retenus pour cet évènement sportif, qui constituera une première en Afrique.

Prenant la parole, Yankhoba Diatara a souligné que, dans le cadre d’un accord signé avec le gouvernement sénégalais, la France s’est engagée à injecter un financement de 60 millions d’euros (39,327 milliards FCFA) pour la réalisation d’infrastructures majeures en direction des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ Dakar-2026), rapporte le quotidien sportif « Stades ».

Pour sa part, l’ambassadeur de France au Sénégal, Philippe Lalliot, a souligné que c’est la première fois que le mouvement olympique organise un évènement de cette ampleur en Afrique. « Avec les JO de Paris-2024 et les JOJ de Dakar-2026, il est nécessaire d’asseoir une base très solide pour asseoir cette coopération diplomatique et sportive qu’on veut développer aujourd’hui. Car, le sport est devenu un des grands piliers de la coopération bilatérale », a-t-il indiqué.

Pour sa part, le ministre de l’Intérieur français, Gerald Darmanin déclare que son pays aura une petite expérience pour l’organisation de ces genres d’évènements. Selon lui, la France va accueillir en septembre prochain, le 5ème plus grand événement sportif mondial : la Coupe du monde de rugby.

Pour lui, il y a le nécessaire équilibre entre la sécurité et l’expérience du nombre inédit de spectateurs et d’athlètes. Il faut un savoir-faire et une subtilité, insiste-t-il, en cas d’attaque terroriste, des attaques cyber ou de l’ensemble des difficultés qu’on peut rencontrer lorsqu’on doit accueillir un grand évènement comme celui de 2026.

Avec Pressafrik