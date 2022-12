Les révélations sont faites. On connaît la date de leurs open-press ainsi que leur dernier face-à-face entre Balla Gaye 2 et Boy Niang 2.

C’est définitif. On connaît la date de l’ultime face-à-face entre Balla Gaye 2 (Balla Gaye) et Boy Niang 2 (Boy Niang) et celles de leurs open-press. C’est Makane Mbengue qui a donné l’information. «Le dernier face-à-face entre Boy Niang 2 et Balla Gaye 2 aura lieu le dimanche 25 décembre. Le lieu sera déterminé prochainement. Nous faisons le face-à-face pour accompagner nos sponsors et non pas pour pro- mouvoir le combat. Car le combat a déjà fait sa propre publicité», a précisé le fils de Gaston.

Pour ce qui est des open-press, c’est Pikine qui va lancer les débats en tenant le sien le lundi 26 décembre. Guédiawaye organisera le lendemain.

«Après le face-à-face, Boy Niang 2 tiendra son open-press le 26 décembre à Pikine. Le lendemain, mardi 27 décembre, Balla Gaye 2 organisera son open-press à Guédiawaye», a ajouté le nouveau de patron de Gaston Productions.

