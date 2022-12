Le Sénégal va disputer ce mercredi 21 décembre son deuxième amical face au Maroc au complexe Mouhammed V de Rabat. Les deux équipes s’affrontent pour la troisième fois cette année.

L’équipe locale du Sénégal défie cet après-midi vers les coups de 16h (heure locale) 17h GMT la formation marocaine en match amical , à Rabat (Maroc). C’est le deuxième match de préparation des Sénégalais en direction du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN 2023), prévu du 13 janvier au 4 février en Algérie.

Après avoir accroché d’Algérie à domicile samedi passé (2-2), les hommes de Pape Thiaw logés dans le groupe en compagnie de la Côte d’Ivoire et de la RDC vont tenter de clôturer leur deuxième phase de préparation avec une victoire contre le Royaume Chérifien. Pour rappel, Maroc qualifié également pour cette joute continentale et le Sénégal avaient disputé deux matchs amicaux en septembre dernier. L’équipe locale du Sénégal était sortie victorieuse lors des deux confrontations (4-0) et (3-1).

