Istanbul Başakşehir s’est imposé ce mardi en coupe de Turquie (5e tour) contre Goztepe 3-1 avec le sénégalais Philippe Keny.

Başakşehir continue l’aventure en coupe de Turquie. Opposés à Goztepe ce mardi en marge du 5e tour de la coupe de Turquie, Philippe Keny et ses coéquipiers se sont imposés 3-1 au Başakşehir Fatih Terim Stadium. Le club d’Istanbul a vite plié le match en menant 2-0 après 25 minute de jeu grâce à un doublé de Gurler (21e et 24e). Avant la pause, Basaksehir va en mettre un troisième par l’intermédiaire d’Okaka pour rentrer tranquillement aux vestiaires avec une avance considérable.

Buteur, l’italien de 33 ans va d’ailleurs céder sa place à l’attaquant sénégalais Philippe Keny dés le retour des vestiaires pour la seconde période. Sentant visiblement que la boucle était bouclée, l’entraîneur de l’équipe hôte procède alors à de nombreux changements offrant ainsi l’occasion à Goztepe de réduire la marque à la 73e grâce à Izzet Furkan Malak (3-1).

Le tableau d’affichage ne changera plus et le match se soldera sur ce score de 3-1. Başakşehir passe donc ce 5e tour et continue l’aventure en coupe de Turquie.

Wiwsport.com