A deux semaines du combat Balla Gaye 2 contre Boy Niang 2 prévu le 1er janvier 2023, des rumeurs circulent et font état de la blessure de Boy Niang 2 et la maladie de son père. Des suspicions rejetées par un proche du Thiapathioly Cheikh Niang qui soutient que ces informations sont fausses et laisse tout entre les mains de Dieu.