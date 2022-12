C’est l’heure de tirer le bilan avec les différentes disciplines sportives qui ont marqué l’année 2022. Nous démarrons par le Beach Soccer qui est sans doute l’une des belles satisfactions des Sénégalais. Il a encore réussi une belle année en restant sur le toit du continent africain mais surtout en s’approchant du podium mondial. D’ailleurs en 2023, les Lions sont attendus dans le TOP 3 mondial. Le Sénégal toujours invincible

L’année 2022 des Lions a démarré avec le changement de sélectionneur national. Ngalla Sylla quittait la tanière après une année 2021 où il remportait un 6e sacre continental, la troisième d’affilée et la première à domicile. En avril passé, il prenait ainsi la direction du Maroc et sera succédé par son adjoint Mamadou Diallo. Une transition bien gérée.

Comme en 2021, les Lions ont eu plus de matchs dans les jambes grace aux éliminatoires de la CAN où ils ont remporté leurs matchs en aller comme en retour. S’y ajoute leur première participation à la Coupe COSAFA (les pays de l’Afrique Australe). La belle année 2022 des Lions est marquée sans doute par le duel Sénégal v Egypte. Une affiche qui a fait encore parler en Afrique après le sacre à la CAN de Sadio Mané et ses coéquipiers en février passé. Les Dieux du football ont encore voulu d’un duel des Lions et des Pharaons, cette fois-ci sur le sable. Et à 3 reprises, le Sénégal a battu l’Egypte : en finale de la Coupe Cosafa (octobre), match de poule de la CAN (octobre) et finale de la CAN (octobre aussi). Le Cameroun, le Mozambique, les Seychelles, l’Ouganda, l’Egypte, le Madagascar ont tous chuté devant le Sénégal cette année.

Une quatrième place historique

En 2021, les Lions ont terminé l’année dans le top 5 mondial. Une année plus tard, avec un 7e sacre, ils se rapprochent du top 3 mondial avec une 4e place décrochée lors du nouveau classement du Beach Soccer Worldwide. Derrière le Portugal, la Russie et le Brésil, le Sénégal, premier en Afrique, devance notamment de grandes nations comme la Suisse (5e), l’Espagne (6e) ou encore le Japon (7e).

Demi-finalistes lors de la précédente édition, les Lions auront pour ambition de monter sur le podium pour Dubai 2023 dont la FIFA ne tardera pas à communiquer les dates. Mamadou Diallo et ses hommes auront besoin d’une bonne préparation pour encore mieux représenter l’Afrique. Pour cela, il faut titiller les plus grands.

Les belles découvertes de la tanière

Dans cette discipline, ce qui fait la force du Sénégal est sans doute la qualité des hommes sur le terrain et sur le banc. Ici, l’expérience et le savoir-faire se transmettent de génération en génération. A l’image du portier Al Seyni Ndiaye qui a célébré sa 150 sélection avec l’Equipe Nationale.

En 2022, l’équipe a été fortement remaniée. Pourtant, elle reste toujours solide. De jeunes talentueux ont fait leur entrée et ont montré de belles notes. C’est l’exemple de Mandione Diagne qui s’est révélé lors de la CAN en terminant meilleur buteur (10 buts) et meilleur joueur de la compétition. A ses cotés, on peut citer Souleymane Coly, Seydina Diagne, Amar Samb, Souleymane Coly, Ousseynou Faye qui promettent un avenir radieux au Beach Soccer Sénégalais.

Les chantiers de cette discipline

Si le beach soccer sénégalais continue d’imposer sa suprématie dans le continent africain c’est grace à son vivier intarissable de joueurs capable de s’intégrer rapidement dans l’équipe nationale et les grandes compétitions. Le Sénégal fait partie des rares pays africains qui ont un championnat de football de sable. On en compte 6 (Afrique du Sud, Ouganda, Tanzanie, Nigéria, Ghana et Sénégal) et bientôt le Maroc qui s’apprete à organiser des tournois.

Toutefois, il faudra penser rapidement à des solutions pour tous ces jeunes des 20 clubs qui jouent leurs matchs des cotes à Dakar et Saint-Louis. Et c’est d’ailleurs l’un des problèmes de cette discipline, elle se joue que dans ces deux régions (14 dans la capitale et 6 dans le Nord) alors qu’il n’est pas exigé d’être sur la plage pour le pratiquer. Le doyen Chita le répète souvent « c’est du football sur le sable ».

Avec 20 joueurs pour chaque club, multiplier par le nombre de clubs 20, imaginez le nombre de jeunes qui s’adonnent au beach soccer. Alors que plusieurs patientent dans les autres régions. Le talent sénégalais devrait certainement intéresser les clubs européens qui ont plus de compétitions dans leurs programmes que ceux en Afrique. Meme si la politique de rajeunir l’équipe nationale est en marche, tous ne pourront pas jouer, il faudra penser à l’exportation qui se fait timidement !

La belle note pour boucler l’année serait l’audience avec le Chef de l’Etat, la deuxième d’affilée. Les Lions sont dans l’attente depuis leur sacre en octobre passé. Sans préciser de date, le ministre des sports avait annoncé le « sargal » avec le président de la République. Le capitaine des Lions, Al Seyni Ndiaye, dans un live de wiwsport au Qatar, indiquait que la rencontre est prévue après la coupe du monde en décembre.

