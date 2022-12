L’ancien sélectionneur du Ghana, Otto Addo, estime que les techniciens africains ont suffisamment montré qu’ils sont capables de faire des merveilles après leurs performances impressionnantes lors de la Coupe du monde.

Les cinq représentants africains à la Coupe du monde 2022 étaient dirigés par des entraîneurs locaux pour la première fois avec Addo s’occupant du Ghana, Walid Regragui du Maroc, Aliou Cissé (Sénégal), Ribogert Song (Cameroun) et Jalel Kadri s’occupant de la Tunisie. Alors que le Maroc est entré dans l’histoire en atteignant les demi-finales et que le Sénégal a réussi un huitième de finale, les autres équipes sont sorties en phase de groupes avec au moins un match remporté, une première pour le continent. Addo pense que cette bonne performance est la preuve de la qualité des entraîneurs africains.

« Je pense que vous pouvez voir l’impact des entraîneurs africains avec leurs pays. De plus, tactiquement, les équipes étaient bien préparées. Cela envoie le message clair, non seulement à nos propres joueurs, mais de passer à l’étape suivante pour créer nos propres images. Et aussi, pour que les fédérations croient aux entraîneurs locaux. J’espère que cela inspirera d’autres entraîneurs en Afrique à croire en eux-mêmes, à grandir et peut-être à avoir la chance de représenter leur pays. Nos histoires dans cette compétition vont jouer un grand rôle, je pense. Ce n’est pas toujours tout ce qui est bon qui vient d’Europe. Les gens trouvent plus facile de croire les gens d’Europe quand ils viennent avec un projet ou une idée intéressante que quelqu’un qui vient de votre propre pays. Les gens doivent croire en eux-mêmes et aussi croire en leur propre peuple. Nous sommes des modèles », déclare Otto Addo, qui a décidé de quitter le banc des Blacks Stars après leur élimination en phase de poule de la Coupe du Monde pour repartir du côté de l’Allemagne où il est sous contrat avec le Borussia Dortmund.

wiwsport.com