Pour plusieurs anciens joueurs du club, Sheffield United doit tout faire pour garder Iliman Ndiaye dans son effectif au moins jusqu’à la fin de la saison.

Très courtisé, Iliman Ndiaye ne sait pas encore s’il finira la saison à Sheffield United. Très habile attaquant international sénégalais (5 sélections avec l’Equipe Nationale du Sénégal, dont 3 lors de la Coupe du Monde), fait l’objet de nombreuses convoitises, notamment en Premier League. Ce dossier fait beaucoup parler en interne et plusieurs anciens joueurs de Sheffield United ont donné leur point de vue, tous estimant que les pensionnaires de Bramall Lane doivent garder le joueur de 22 ans.

« Il vole. Regardez à quel point il joue », s’amuse un peu l’ancien milieu de terrain Michael Robert Brown au sujet de la forme actuelle d’Iliman Ndiaye, dont le contrat court jusqu’en juin 2024. Pour celui qui a marqué 36 buts en 170 matchs sous le maillot de Sheffield United, le Sénégalais « doit être pris soins là où il veut. Nous savons qu’à un moment donné, il sera attrayant pour de très nombreux autres clubs, mais j’espère qu’il pourra rester avec Sheffield United jusqu’à la fin de la saison ».

« Je crois vraiment que ce serait une excellente signature de départ ou un départ libre. Son meilleur choix, pour moi, à long terme serait d’attendre jusqu’à la fin de la saison. Je crois vraiment qu’avec ce record du manager Paul Heckingbottom et ce qu’il a fait dans ces 50 matchs (de Championnat en tant qu’entraîneur), Sheffield United est en plein dans le coup. Iliman Ndiaye est de mieux en mieux », a poursuivi Michael Robert Brown.

« L’enfermer et le faire sortir seulement les jours de match »

De son côté, Brian Christopher Deane, qui a également porté les couleurs de Sheffield United, estime qu’un départ d’Iliman Ndiaye dans l’intersaison pourrait être très fatal aux Blades. « Pour le club, cela bloquerait la saison. L’équipe est construite autour de ce qu’il (Iliman Ndiaye) apporte, donc même si vous obtenez beaucoup d’argent pour lui pour essayer de le remplacer… nous avons vu des clubs essayer de le faire dans le passé et ça ne fonctionne tout simplement pas. »

Enfin, pour Kevin Gage, ancien joueur de Sheffield United entre 1991 et 1996, les Blades doivent absolument garder Iliman Ndiaye, quitte à le kidnapper. L’ancien défenseur décrit l’international sénégalais comme étant « la clé de tout ce que fait Sheffield United pour l’avenir ». Il ajoute : « Nous ne pouvons pas nous permettre de le perdre. Je pense qu’on devrait l’enfermer dans une pièce et lui enlever son téléphone ou quelque chose comme ça, et le faire sortir seulement les jours de match ! Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre de le perdre. »

« Je pense qu’il (Iliman Ndiaye) sera un joueur de Premier League la saison prochaine. J’espère que ce sera avec Sheffield United, mais si pour une raison quelconque nous faiblissons et n’y parvenons pas, je m’attends à ce qu’il y ait des offres cet été. Mais la main sur le cœur, espérons que nous pourrons le garder en janvier », conclut Kevin Gage. Autant dire qu’à Sheffield United, on mesure fortement la valeur d’Iliman Ndiaye, à juste titre, puisque le Lion est actuellement le joueur le plus décisif en Championship.

