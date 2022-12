Lancée le lundi 08 août 2022, le journal wiwsport souffle ce mardi 20 sa 100e bougie.

100e numéro donc pour le premier journal quotidien sportif gratuit de 12 pages, publié tous les jours du lundi au vendredi, qui vous offre tous les jours un tour complet de l’essentiel de l’actualité de tous les sports du Sénégal.

100e numéro qui est l’occasion de remercier nos fidèles lecteurs que vous êtes qui nous donnez la force de l’Excellence, du Professionnalisme, de la Perfection et de l’Innovation.

100e numéro qui est le fruit d’un travail d’équipe de toute la rédaction wiwsport composée de jeunes passionnés et talentueux au service de nos lecteurs et internautes.

Avec le quotidien wiwsport, nous avons voulu faire le prolongement de notre marque d’originalité que nous avons su instaurer sur le web notamment avec le site. Ainsi, dès nos débuts, nous avons tenu à faire preuve d’originalité avec la UNE du quotidien qui malgré une petite gamme de variétés, a imposé la différence et l’innovation sur le marché et qui ouvre la porte à des RUBRIQUES riches et travaillées.

La rubrique ACTUALITES est une preuve de notre belle expérience dans le traitement de l’information sportive en temps réel. De ce fait, à travers celle-ci, nous proposons à nos lecteurs un catalogue de l’actualité vive du site web, mais parfois aussi exclusif. Le Journal wiwsport vous met à jour de l’actualité de toutes les disciplines sportives mais seulement du Sénégal ou qui intéresse le Sénégal. La rubrique tient cette spécificité de la marque wiwsport qui est, avant tout, exclusif au sport sénégalais.

Tout comme son nom, la rubrique DOSSIER vous plonge dans l’intimité de nos reportages, analyses, découvertes et immersions. Pour les habitués du quotidien wiwsport, la parution des mardis est devenue une marque d’originalité qu’elle hérite de la tradition du site web. Par exemple, si nos lecteurs ont l’opportunité d’avoir un dossier dans 4 des 5 numéros de la semaine, le mardi consacre sa parution à la Team Of The Week WIWSPORT.

wiwsport s’adapte à tous les événements sportifs dans lesquels le Sénégal prend part ou y a un représentant. De ce fait, le quotidien n’est pas en reste et plonge ses lecteurs dans l’univers des événements comme cela s’est passé au Qatar avec la Coupe du monde FIFA avec INSIDE QATAR. Chaque numéro offre une mise à jour exceptionnelle de l’actualité de l’événement. A travers cette rubrique, chaque lecteur du quotidien wiwsport a la possibilité de vivre l’événement comme s’il était présent sur les lieux

wiwsport a bâti sa réputation au fil des années dans le traitement exclusif de l’information sur le sport et les sportifs sénégalais. Toutefois, force est de reconnaître que cette originalité a valu une notoriété qui élargit nos barrières chaque jour. Ne vous inquiétez pas ! wiwsport restera encore ce média dédié et spécifique au produit sénégalais. Mais nous offrons à travers la rubrique INTERNATIONAL, un survol de l’actualité internationale avec comme contenu, un condensé de ce qu’il ne faut surtout pas rater hors du Sénégal dans tous les sports.

L’interview du quotidien wiwsport revêt une originalité assumée dans son édition. Avec son caractère plus ou moins digeste, elle met en exergue une personnalité du sport ou intervenant dans le sport avec des illustrations bien originales. La rubrique ENTRETIEN dégage une certaine exclusivité et nos lecteurs ont la primeur par rapport aux internautes de Wiwsport. L’ENTRETIEN du journal offre aux acteurs du sport l’opportunité de s’exprimer et de se faire entendre – à travers un support différent du site web et prêt à l’archivage.

Loin du classique qu’offre le site web Wiwsport, nous avons voulu servir à nos lecteurs une fenêtre décontractée qui traite certes des sportifs, mais de l’extra sportif, du PEOPLE. Vie de couple, famille, voyages, vacances, styles, modes etc… Toutes les facettes de l’athlète hors de son champ d’exercice. C’est une rubrique inédite dans le journalisme sportif au Sénégal. wiwsport a voulu innover dans ce sens et cela a été bien accueilli par nos lecteurs.

La photo constitue un élément magique du sport dans le sens où elle immortalise les moments les plus fous et les plus extraordinaires. EXPLORER offre aux lecteurs du quotidien wiwsport un album des événements marquants de la semaine, de l’année ou encore du passé. Parfois nous préférons juste vous relayer l’information ou vous faire revivre les faits du passé à travers les images et cette partie du journal sublime votre expérience du quotidien.

Pour terminer, nous donnons à nos lecteurs la possibilité d’avoir une vue large sur tout le programme sportif de la semaine sur la rubrique PROGRAMME – CLASSEMENT – RESULTATS : Ligue Pro, championnats européens, compétitions nationales et internationales. En plus de cela, les lecteurs du quotidien gardent une veille constante sur la performance des athlètes sénégalais au cours de la saison. Une sorte de complément de notre Team Of The Week, mais cette fois en chiffres.

✅ 100e numéro du Journal wiwsport, occasion de remercier nos fidèles lecteurs que vous êtes 🙏🏾

