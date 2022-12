Villareal de Nicolas Jackson s’est imposé en prolongations contre Guijuelo 1-2 ce mardi dans le cadre du 2e tour de la Coupe du roi.

Après avoir atomisé CD Santa Amalia (9-0) lors du 1er tour de la Coupe du roi, Villareal a souffert aujourd’hui pour venir à bout du Deportivo Cub Guijuelo en marge du 2e tour de la Coupe du roi. Ayant ouvert le score très tôt dans le match (14e) par Pepe Carmona, le petit poucet va espérer créer l’exploit pendant de longues minutes avant que le sous marin jaune n’égalise sur un pénalty transformé par Gérard Moreno (41e).

Entré à la 71e minute en remplacement de Chukwueze, Nicolas Jackson va voir son équipe se heurter à une solide formation qui a donné du fil à retordre à la formation entrainé par Quiqué Setien.

Et même si Villareal a dominé la rencontre avec notamment 72% de possession de balle, Guijuelo va réussir à tenir ce score nul à l’issue du temps réglementaire avant de céder en début de prolongations. Servi par Dani Parejo, Arnaut Danjuma marque le but du 2-1 et donne l’avantage à Villareal pour la première fois dans ce match. Villareal parviendra à garder son avance pour gagner ce match et ainsi se qualifier pour le prochain tour de la Copa Del Rey.

¡Final en el Municipal Luis Ramos! El Submarino se mete en los dieciseisavos de la #CopadelRey tras un partido difícil ante el @clubdepguijuelo y que se resolvió con tantos de @GerardMoreno9 (p) y @Danjuma pic.twitter.com/GaZxnepclH — Villarreal CF (@VillarrealCF) December 20, 2022

