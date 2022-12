Pour sélectionner des athlètes dans le cadre des Jeux mondiaux de Berlin (Allemagne) 2023, Special olympics Sénégal (SOS) a organisé la 9ème édition des Jeux nationaux, samedi, au Camp Général Idrissa Fall (ex-Camp Leclerc).

Ces joutes nationales a vu la participation de 250 athlètes (filles et garçons), issus de Dakar, Bignona, Kaolack, Kolda, Mbour, Thiès, Saint- Louis et Ziguinchor. Pour les évaluer, trois épreuves étaient au programme : l’athlétisme, le boccia (la pétanque) et le basket-ball. A des compétitions, 12 athlètes ont pu obtenir le sésame pour Berlin 2023. Le sous-pro- gramme de Dakar remporte la palme avec 8 athlètes sélectionnés.

Chez les filles, Aminata Ndiaye (100 m, 200 m longueur), Caroline Enanio et Rokhaya Gaye (basketball) ont validé leur billet. Du côté des garçons, Moussa Touré (100 m,200 m longueur), Lamine Konté (boccia, performance de 13 cm), Gérard Diédhiou, Sidy Cissé et Junior Sambou (basket-ball) ont aussi décroché le fameux sésame.

Le sous-programme de Ziguinchor a deux représentants : Soukeyna Ndiaye (100, 200 m longueur) et Nfally Niassy (200, 400 m longueur). Le sous-programme de Kaolack aussi compte deux représentants : Fatime Ndour (boccia, performance de 43 cm) et Mariétou Sané (basket-ball). Les responsables de SOS n’ont pas encore fait de sélection pour le football et la natation.

